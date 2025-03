Corte dei Conti, Provincia di Pesaro ‘bacchettata’: bilanci al setaccio

Pesaro, 3 marzo 2025 – La Corte dei Conti bacchetta la Provincia di Pesaro e Urbino: “criticità ed irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari dell’Ente”.

La strigliata arriva dalla giustizia contabile ed è contenuta in una deliberazione di 52 pagine del 24 febbraio della sezione regionale di controllo per le Marche, dopo che i giudici si sono riuniti in camera di consiglio lo scorso 19 febbraio.

La “pagella“ compilata dai giudici nei confronti della Provincia è finita sulla scrivania del presidente Giuseppe Paolini, del presidente del Consiglio provinciale e dell’Organo di revisione economico-finanziaria, nonché alla Procura regionale della Corte dei conti. Le verifiche e gli approfondimenti istruttori hanno messo sotto la lente le relazioni ai rendiconti degli esercizi 2021 e 2022.

La sezione di controllo della Corte dei Conti ha inoltre effettuato riscontri sulla documentazione contabile e amministrativa della Provincia, trovando diverse cose che non quadrano nella gestione finanziaria. A cominciare dal cosiddetto “risultato di amministrazione”.

Tra le prime censure mosse dalla Corte, come si legge del documento, “si rileva la sottostima del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nei rendiconti 2021 e 2022, con conseguente pregiudizio per l’attendibilità del risultato”.

Tra i sorvegliati speciali anche il fondo rischi contenzioso e passività potenziali, anche qui la Corte ha evidenziato “dubbi in merito all’adeguatezza del fondo contenzioso registrato nel consuntivo 2022 dalla Provincia”.

Un’altra nota dolente, evidenziata dai giudici contabili, riguarda il fondo pluriennale vincolato per le spese in conto capitale che “ha registrato un esponenziale aumento nel triennio 2020-’22 passando da euro 4.249.542,20 (2020) a 14.779.879,09 (2022)”. Anche in relazione a questo la Corte sottolinea che “gli specifici approfondimenti effettuati hanno dato conto di un anomalo utilizzo dell’istituto”.

A questo proposito i giudici richiamano all’ordine l’amministrazione provinciale sottolineando la necessità “di una corretta programmazione degli investimenti”. Un’attenzione particolare viene dedicata alla materia dell’indebitamento. Nel triennio 2020-2022, secondo quando sollevano i giudici, la Provincia risulta aver fatto ricorso a nuovo indebitamento.

La Corte chiede alla Provincia anche di fare attenzione alle operazioni di finanza derivata. Risulta infatti che la Provincia di Pesaro Urbino abbia in essere un contratto in derivati sottoscritto nel 2005 per un valore nominale iniziale complessivo pari a euro 19.201.081,68, con termine a fine 2025. Alla luce di questi e altri rilievi la Corte dei conti ha quindi invitato l’Amministrazione provinciale a introdurre le misure necessarie a correggere le eventuali criticità e “ad offrire una rappresentazione attendibile e corretta del risultato di amministrazione e delle sue componenti, nonché ad attenersi a comportamenti conformi ad una sana gestione finanziaria”.