Corte dei Conti ’assolve’ pompiere col doppio lavoro. Non c’era dolo

Aiutava la moglie nella ditta di commercio legnami per l’edilizia intestata alla donna. Ma lui è un vigile del fuoco di 42 anni in servizio a tempo pieno che, tra le tante regole da rispettare, ne ha una molto chiara: non può esercitare un altro lavoro. Se n’è accorta la Guardia di finanza che ha inviato una denuncia alla procura della Corte dei Conti delle Marche ipotizzando per il pompiere una serie di violazioni. La procura ha ritenuto che l’accertamento delle fiamme gialle fosse condivisibile ed ha chiesto la condanna del pompiere per danno erariale ipotizzando un risarcimento a favore dello Stato di 49.726 euro, la somma pari alla metà di quanto il vigile del fuoco avrebbe incassato dal 2018 al 2020 come socio occulto al 50% dalla ditta della moglie. Per rafforzare il quadro indiziario, le fiamme gialle hanno interrogato tutti i clienti della ditta, almeno 16, chiedendo loro con chi avessero avuto a che fare al momento della consegna del materiale. In soli 6 casi su 16 hanno detto di aver avuto a che fare col marito della titolare mentre tutte le altre volte hanno parlato e svolto il lavoro con un dipendente della ditta assunto con un contratto part-time.

La difesa del vigile del fuoco (avvocati Cristina Letizi e Chiara Ugolini) ha contestato l’accertamento della guardia di finanza negando con forza che il vigile del fuoco fosse socio occulto della ditta della moglie, che venisse pagato per le sue prestazioni, ricordando che le varie circolari dell’ispettorato del lavoro consentono, per un massimo di 90 giorni l’anno, che un familiare possa aiutare un familiare in maniera libera nella conduzione di un’attività, anche se dipendente pubblico. Inoltre, non c’erano prove dei compensi ricevuti ma solo denaro entrato nel conto corrente congiunto dei coniugi. I giudici contabili hanno ritenuto che non ci fossero prove dei pagamenti ricevuti, del tempo lavorato nella ditta e del ’dolo’. Per tutto questo, il vigile del fuoco di Pesaro è stato prosciolto da ogni addebito.

ro.da.