Corte dei Conti in campo. Tirata d’orecchie al Comune. Spese "allegre" sotto accusa

È come se una famiglia usasse i soldi messi da parte per comprare la lavatrice per pagare invece la spesa di tutti i giorni al supermercato. È l’immagine che restituisce la Corte dei conti con la delibera 81 dello scorso 31 luglio guardando ai bilanci 2022–2023 del Comune di Pesaro (riferiti all’era Ricci): equilibri formalmente salvi, ma costruiti in gran parte con l’uso disinvolto dell’avanzo di amministrazione. E non è un dettaglio da poco: proprio su contributi, trasferimenti e finanziamenti ad associazioni si è aperta l’inchiesta giudiziaria di Affidopoli, che indaga affidamenti diretti e presunti favoritismi e mala gestione dei soldi pubblici. La Corte non entra nel merito penale, ma il suo verdetto richiama lo stesso nodo: mancano trasparenza e dettaglio su chi riceve i fondi e per quali scopi.

L’AVANZO UTILIZZATO PER LE SPESE QUOTIDIANEIl primo punto riguarda l’avanzo di amministrazione, cioè i risparmi accumulati negli anni. A Pesaro è stato usato per coprire spese correnti come manutenzioni, affitti, contributi e quote associative. Una pratica che la Corte considera scorretta: quei soldi dovrebbero finanziare spese eccezionali, non la gestione di tutti i giorni. Nel testo si legge: "Svariate spese correnti (copete con l’avanzo, ndr) facevano riferimento, tra le altre, a spese per contributi a vario titolo, quote associative, trasferimenti correnti, contributi e rimborsi diversi ad enti ed associazioni, manutenzioni ordinarie, tributi, servizi amministrativi, fitti e locazioni o al finanziamento del Fcde (fondo crediti dubbia esigibilità)".

IL FONDO CREDITI TROPPO OTTIMISTAOgni Comune deve accantonare un "cuscinetto" per coprire le entrate che forse non riuscirà mai a riscuotere (tasse non pagate, multe, vecchi crediti). Pesaro ha messo da parte oltre 33 milioni, ma ha lasciato fuori intere categorie di entrate a rischio, anche molto vecchie. Per la Corte non è accettabile: "Il Comune non è libero di individuare quali siano le entrate di dubbia esigibilità (limitando l’accantonamento (…) solo ad alcune di esse), ma deve motivare la relativa scelta, facendo riferimento alla natura dell’entrata, al relativo importo e, soprattutto, all’andamento storico della percentuale di pregresse riscossioni".

INVESTIMENTI CHE SLITTANOUn altro rilievo riguarda il Fondo pluriennale vincolato (Fpv), che serve a programmare lavori e investimenti. È cresciuto da 18 a 27 milioni in due anni, ma in gran parte perché i progetti previsti sono stati semplicemente spostati all’anno successivo. Tutto questo "palesa la presenza di difficoltà nel monitoraggio dei cronoprogrammi di spesa e non può essere considerata coerente con i principi contabili che presidiano la costituzione e la gestione del FPV". In pratica: tante opere annunciate, poche realizzate. Il Fondo pluriennale vincolato, infatti, è una specie di salvadanaio con i soldi accantonati per finanziare lavori e investimenti già programmati (strade, scuole, impianti, ecc.). Ogni lavoro dovrebbe avere un cronoprogramma: inizio, avanzamento e fine, con le relative spese spalmate sugli anni. Quello che la Corte contesta a Pesaro è che invece di distribuire realisticamente i costi negli anni del cronoprogramma, il Comune ha spostato in blocco tutto all’anno successivo. In pratica: se un lavoro era previsto nel 2023 e non è stato fatto, lo si reimputa tutto sul 2024, senza una vera ripianificazione.

IL VERDETTOFormalmente i saldi sono positivi. Ma per la Corte non è sufficiente: serve più prudenza, più trasparenza e una programmazione più realistica. Troppa disinvoltura nell’usare l’avanzo come un bancomat, poca attenzione a coprire i crediti difficili da riscuotere e investimenti che slittano. E sullo sfondo resta l’eco di Affidopoli.