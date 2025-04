Cortei, tradizione e giochi d’epoca. Scocca l’ora del Palio della Rana

Il conto alla rovescia è iniziato: dal 25 al 27 aprile il centro di Fermignano sarà animato dalla 59ª edizione del Palio della Rana. La manifestazione celebra l’autonomia ottenuta da Urbino nel 1607, quando fu istituito il "Consiglio Municipale", in quell’occasione, durante la Domenica in Albis, il popolo festeggiò con giochi popolari e la corsa delle rane in carriola. Oggi la tradizione si rinnova. Quest’anno il Palio si arricchisce con diverse novità, tra cui il "Fantapalio" ideato dai giovani delle contrade, e una giornata in più. Si comincia giovedì 24 aprile, con il sorteggio delle batterie eliminatorie in piazza e l’assegnazione degli arcieri alle contrade per la 7ª edizione del Palio degli Arcieri. La sera, tre taverne apriranno in anteprima. Venerdì 25 aprile a seguito dell’approntamento del Campo d’arme, debutterà il concorso gastronomico "Il Piatto del Palio", dove una giuria di Slow Food Urbino decreterà la miglior ricetta. Grande attesa per l’assedio alla Torre alle ore 21, il rogo di Donna Laura da Farneta ed effetti speciali. "Questo è il mio primo Palio da presidente – afferma Loris Scansalegna, presidente della Pro Loco – sento l’entusiasmo e la responsabilità, ma posso contare su un grande gruppo".

Il sindaco Emanuele Feduzi aggiunge: "La Pro Loco lavora tutto l’anno, non solo per il Palio e il Biciclo, ma anche per Natale, l’infiorata, gli eventi estivi e ora anche la tappa del Giro d’Italia femminile". Sabato 26 aprile apriranno i mercatini dell’artigianato e il mercato storico, si terranno le eliminatorie del Palio dei Putti, la fase finale del Palio degli Arcieri e, in serata, la dimostrazione di volo notturno dei rapaci dell’associazione "Le Ali della Terra". Domenica 27 aprile sarà la giornata clou, fin dal mattino, esibizioni, mercatini artigiani e giochi storici animeranno il centro; seguiranno la messa solenne, la benedizione delle rane, il corteo storico e, dopo il pranzo nelle taverne, il corteo storico sfilerà per le vie del centro fino all’attesissima gara. Alle ore 18.15, il Gran Maestro di Campo darà il via alla gara, le sette contrade – Ca’ l’Agostina, Calpino, La Pieve, La Torre, San Lazzaro, San Silvestro e Santa Barbara – si contenderanno la vittoria lungo un percorso di 170 metri. Dopo due vittorie consecutive de La Torre, la competizione si preannuncia più accesa che mai.

v. d.