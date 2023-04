Corteo e corone Chiude Ricci con il discorso

A Pesaro il programma oggi prevede, alle 9, la messa in memoria dei caduti per la libertà in Cattedrale. Alle 10, la deposizione delle corone al sacrario di piazzale Collenuccio e, alle 10:15, alla cappella votiva di Sant’Ubaldo (largo Mamiani). Da lì, alle 10:45, il corteo di autorità, associazioni e cittadini, si muoverà verso il Monumento alla Resistenza. Dopo la deposizione delle corone che si terrà alle 11, in piazzale Falcone e Borsellino, previsti gli interventi delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma, dell’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia e del rappresentante degli studenti. Il sindaco di Pesaro Matteo Ricci chiude le celebrazioni. Le cerimonie accompagnate dalla Banda di Candelara. Previsto presidio del Pci in piazzale Collenuccio, "per denunciare la vergognosa opera di revisionismo storico e mistificazione bipartisan".