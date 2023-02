Corto circuito, a fuoco sottotetto di casa con tre famiglie

Quattro ore di lavoro, due squadre di vigili del fuoco impegnate strenuamente, una di Urbino e una di Pesaro con tanto di scala allungabile, per domare un incendio che si era sviluppato nel tetto di una casa, e una famiglia evacuata. E’ accaduto ieri attorno a mezzogiorno a Fermignano, nella parte del centro abitato che guada ad Urbania, in via Verdi. Qualcuno, passeggiando, ha visto fumo uscire dal tetto e ha avvisato i proprietari. Nella palazzina abitano tre famiglie. Il fuoco si è sviluppato nel sottotetto che non era abitato. Pare che a scatenare le fiamme sia stato un guasto elettrico della caldaia che si trovava in una delle stanze. Il forte calore ha provocato danni evidenti proprio al sottotetto e la stanza si è completamente riempita di fumo. I vigili del fuoco di Urbino sono intervenuti subito, quindi sono stati chiamati rinforzi anche da Pesaro. E’ stata utilizzata la scala allungabile per avere ragione delle fiamme e solo il tempestivo intervento dei vigili ha evitato il peggio e limitato i danni. I pompieri hanno lavorato fino al pomeriggio per circoscrivere l’episodio e consentire agli altri residenti della palazzina di non evacuare i loro appartamenti. Concluso l’intervento, i vigili sono dovuti intervenire per diversi allarmi incendi segnalati dai cittadini. In realtà si trattava di fuoco di sterpaglie e in particolare di potature di stagione. Una prassi sconsigliata che rischi di suscitare falsi allarmi.

d. e.