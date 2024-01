Corto circuito e fiamme. Intossicata una 83enne

Potrebbe esserci stato un problema elettrico alla base dell’incendio divampato lunedì sera intorno alle 21.30, in una palazzina di due piani nella strada comunale di Ponte Alto a Metaurilia di Fano, che ha reso l’appartamento inagibile. All’interno della casa si trovava una signora di 83 anni che è riuscita ad uscire da sola dall’abitazione, ma nel frattempo ha respirato quei fumi ed è rimasta lievemente intossicata. Per questo è stata trasportata in pronto soccorso dai sanitari del 118 intervenuti sul posto, per gli accertamenti e le cure del caso. A 24 ore di distanza è accertato che non abbia fortunatamente subito conseguenze gravi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Fano che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’abitazione.