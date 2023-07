Cortocircuito tra Bartoli e sindaco sulle richieste per l’ospedale

Marco Bartoli ha agito per conto suo e la sua lettera contenente una richiesta di emendamento al Piano sanitario regionale non impegna la volontà dell’ente. Dall’ultimo incontro pubblico in municipio sul destino di Fossombrone nel nuovo Piano sanitario, è venuta fuori una pubblica sconfessione, da parte del sindaco Berloni, del presidente della commissione consiliare sanità Marco Bartoli, anche se il primo cittadino ha addolcito la pillola parlando di "errore commesso in buona fede".

L’antefatto consiste nella lettera di Bartoli recapitata alla stampa il 14 luglio, nella quale il presidente della commissione sanità, "di concerto con il sindaco Berloni", avanzava, tra le altre, queste richieste al presidente della Commissione sanità Baiocchi: "Punto Intervento Territoriale h24 con personale medico al suo interno per gestione codici bianchi e verdi, a cui si aggiunge stazionamento Potes di tipo A a fianco delle strutture; Diagnostica per immagini quali Radiografie a raggi X, Ecografie, TAC (con e senza contrasto); Posti letto di lungodegenza e di riabilitazione estensivaintensiva in aggiunta alle cure intermedie…".

Immediata la levata di scudi della minoranza di Progetto Comune. Secondo loro Bartoli non poteva impegnare la volontà dell’assemblea. Il motivo? La commissione sanità a quel punto erano mesi che non si riuniva, sicché sulla proposta di emendamento formulata in quella lettera non c’era stato un voto né in quella sede né tanto meno in consiglio. Per non dire del fatto che nel merito la minoranza chiedeva altro, ovvero il ritorno di Fossombrone alla rete ospedaliera, richiesta che era il punto numero 10 di un documento unitario votato in consiglio lo scorso ottobre.

Nella sua lettera, invece, Bartoli sembrava partire dal presupposto (forse il più realistico, dopo tutto) che quell’obiettivo era semplicemente fuori discussione. Giova ricordare, però, che il ritorno di Fossombrone a ospedale di base è stato oggetto di promesse elettorali da parte di chi ha vinto le ultime elezioni nazionali e regionali. A questo proposito il “Comitato dei Cittadini che rivogliono l’ospedale“ scrive così: "Chiediamo che venga interpellato il governatore Acquaroli ricordandogli che tre anni fa l’attuale presidente Meloni davanti al nostro ospedale dichiarava ai forsempronesi che non avrebbero più dovuto essere “cittadini di serie B“. La nostra Giunta, che vede una fitta rappresentanza degli stessi colori di quella regionale, deve ricordare ai suoi eletti che gli impegni vanno mantenuti. E noi abbiamo visto con il Giro d’Italia quanto “volere sia potere“! Per questo motivo abbiamo condiviso con la Giunta e i consiglieri tutti il nostro emendamento che richiede il ritorno alla rete ospedaliera, l’unico emendamento che rispetta e difende la volontà delle rappresentanze cittadine espressa con il voto unanime di ottobre".

Adriano Biagioli