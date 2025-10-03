Cosa ci aspettiamo dalla Regione?: "Che lotti per la sanità pubblica": "Sicurezza, più forze dell’ordine"

L’estate "funestata" dalla campagna elettorale è finita e siamo al dopovoto: ai pesaresi, incontrati al supermercato, chiediamo cosa possa fare la Regione per migliorare la loro vita di cittadini. Purtroppo tutti tranne una, la signora Silvana Giacché, hanno chiesto di restare anonimi. Il clima è di sconsolante sfiducia e rassegnazione: chi ha votato l’ha fatto per senso del dovere e non biasima quanti si sono tenuti alla larga dalle urne.

"Il mio, da tempo, è un voto di protesta" dice la signora che da dieci anni vota scheda bianca. "Partecipo al conto dell’affluenza – dice la pesarese –, ma non contribuisco ad eleggere nessun candidato perché io che sono una liberale progressista, non mi sento rappresentata: se vai a sinistra sembra che si debba per forza fare le barricate. A destra? Temo il localismo". Perché continua a votare? "Lo devo a mia nonna. Morta nel 1987 non ha mai potuto esercitare il suo diritto al voto perché mio nonno la chiudeva in casa il giorno del voto". Sanità pubblica gratuita e performante è la richiesta del 77enne che incontriamo in edicola: "Da pensionato mi aspetto che la sanità sia gratis e che io non debba andare a Serra San Quirico per una visita oculistica. Io ho vinto: ho dato fiducia ad Acquaroli e alla sua riforma della sanità. Vedremo". Impiegata nel privato, 61 anni, di recente ha rotto una vertebra: "Per rimettermi in forma, riabilitazione inclusa, ho speso 6mila euro: lavorando non posso aspettare i tempi del pubblico. Ma non tutti hanno la mia disponibilità: questo non va bene. Alla Regione chiederei di tutelare la sanità pubblica, ma anche chiederei di sostenere politiche sociali per recuperare i troppi emarginati che ci sono in giro". Mentre parla ci indica lo spiazzo davanti al supermercato: "Ci sono troppi vagabondi: spesso sono ubriachi. Credo che qualcuno abbia anche disagi psichici". La signora ha toccato un tasto dolente: "da due anni la situazione è peggiorata – conferma una commerciante – abbiamo la vigilanza privata e le forze dell’ordine ogni tanto passano, ma qui serve un altro apporccio".

Ne fa una questione di sicurezza il 73enne che abita a Pantano: "Se al Miralfiore vanno i tossici, altrove ci sono troppi vagabondi. Non serve l’esercito come vuole il centrodestra, ma è fondamentale che la Regione ottenga dal ministero degli Interni più operativi delle forze dell’ordine. Poi le regole della convivenza civile andrebbero insegnate e gli emarginati recuperati". Silvana Giacché, già insegnante, chiederebbe alla Regione maggiori risorse per le politiche giovanili: "Non ci si può ricordare delle nuove generazioni solo per chiedergli il voto – dice –. Oltre ad aiutare le famiglie con figli adolescenti, la Regione dovrebbe finanziare corsi di educazione civica per stimolare il senso di comunità e la solidarietà. Corsi che dovrebbero essere rivolti anche agli adulti. Bisognerebbe ripartire dalle fondamenta: diminuirebbe anche l’astensionismo. E’ necessario ripartire dalle fondamenta: diminuirebbe anche l’astensionismo".

Va di corsa, ma accetta di parlarci, un quarantenne: "Ho sempre votato centrosinistra, ma questa volta non sono andato: non mi sono piaciute le argomentazioni, i toni e nemmeno l’alleanza con i grillini. Impostare la campagna elettorale su Gaza mi è sembrato voler sviare dai problemi dei marchigiani. Forzato è stato addossare tutte le colpe della malasanità agli ultimi quattro anni di governo di centrodestra. Idem su Affidopoli: non è per il merito. Anche io sono garantista, ma perché scaricare le colpe sempre sugli altri?. Ricci, poi, è borioso".

Solidea Vitali Rosati