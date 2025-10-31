Cosa dice il Demanio: "Indennizzi alle attività non sono previsti"

I lavori di ristrutturazione dell’ex Intendenza di Finanza, con accesso in via Zongo e affaccio su Piazza del Popolo, sarebbero dovuti terminare a metà 2025. Rispetto al cronoprogramma comunicato dall’ingegner Torretta, direttore del Demanio di allora, il fine lavori interni all’immobile era stimato per metà 2025, mentre i lavori alla parete esterna erano dati per fine 2023.

A cosa si deve il ritardo nella consegna dei lavori alla ditta? "Alla necessità di effettuare opere aggiuntive in variante: – risponde Pierpaolo Russo, responsabile della Direzione Regionale Marche (foto) – consolidamenti e ripristino delle strutture murarie più estesi rispetto a quanto previsto in progetto; sistemazione del cortile della caccia e del giardino segreto; ritrovamenti di cisterne e manufatti storici nel corso degli scavi in fondazione; modifiche impiantistiche per alleggerire i carichi in copertura ed altri aspetti di dettaglio tipici in un edificio storico rimaneggiato innumerevoli volte nel corso del tempo".

Quali tipi di interventi sono stati fatti e quali sono da fare? "Si stanno completando gli interventi strutturali, per cui a breve si provvederà alla realizzazione delle finiture e degli impianti con successivo smontaggio del ponteggio, una volta completato il restauro delle facciate".

La rimozione dell’impalcatura sarà “a breve“. Può essere più preciso? "Le tempistiche del cantiere, vedi lo smontaggio dell’impalcatura, sono quelle indicate sulla cartellonistica di cantiere: gennaio 2026. Il nostro impegno è di cercare di anticipare al massimo lo smontaggio, compatibilmente ai lavori di copertura. Le tempistiche sono da intendersi cautelative, come da prassi, al fine di consentire l’agevole esecuzione delle attività di cantiere (entro il mese di gennaio 2026). Nei fatti, le tempistiche indicate sono quindi, sia pur di poco, cautelativamente più ampie rispetto a quelle previste da cronoprogramma".

A Pesaro, la vulgata è che solo per mettere mano alla facciata, prima di sei mesi, il cantiere non smobilita. Invece, in base a quello che lei dice restano, sì e no, tre mesi alla conclusione di tutto. Giusto? "Si, per lo smontaggio del ponteggio".

Sono previsti indennizzi alle attività commerciali che hanno i locali ingabbiati dall’impalcatura presente in loco dal 7 marzo 2023? "No".

Terminati i lavori quali uffici verranno trasferiti nel nuovo complesso? "Nel compendio saranno allocati il Polo Ministero dell’economia e delle finanze (Ragioneria territoriale dello Stato e Commissione Tributaria Provinciale) oltre all’Ispettorato nazionale del Lavoro".

L’investimento finale per la ristrutturazione dell’immobile, affrontato dal Demanio, è di 10 milioni di euro o meno? "L’investimento totale è di oltre 13,5 milioni di euro, compreso Giardino Segreto, inizialmente non previsto".

Solidea Vitali Rosati