Cosa fare in caso di emergenza?. La Protezione Civile sale in cattedra

Il nucleo comunale di Protezione Civile di Sant’Angelo in Vado semina buone pratiche che guardano al futuro. "Anche quest’anno – spiega il coordinatore del gruppo Graziano Mezzanotti – abbiamo messo in piedi una collaborazione con l’Istituto Omnicomprensivo di Sant’Angelo in Vado per entrare nelle classi, le prime e seconde elementari nello specifico, per raccontare ai piccoli alunni il comportamento da tenere in caso di emergenza. Quest’anno la dirigente scolastica ci ha chiesto di allargare quest’attività anche ai plessi di Borgo Pace e Mercatello sul Metauro, possibilità che abbiamo colto con piacere perché sappiamo che parlare delle emergenze che possono capitare e delle piccole azioni che possiamo adottare è molto importante e possedere queste indicazioni fin da piccoli può essere importantissimo".

Terremoti, alluvioni e incendi se conosciuti fanno un po’ meno paura: "Ai bambini proponiamo cartoni animati o filmati adatti alla loro età, raccontiamo cosa facciamo e portiamo esempi degli interventi degli ultimi anni ma soprattutto mostriamo l’operatività perché delle azioni o piccole attività si ricordano meglio. Abbiamo fatto spegnere delle fiamme finte, usato gli estintori, simulato la ricerca di una persona e l’uso della radio: sono piccole cose che rimangono sempre impresse e che piacciono molto. L’idea è quella di divulgare la mentalità di essere preparati alle calamità sempre più frequenti".

Il gruppo di Protezione Civile di Sant’Angelo in Vado è molto attivo, pur potendo contare su una ventina di volontari ma ha dato il suo contributo durante il periodo Covid, nella vigilanza antincendio, nell’alluvione di Cantiano e, per citare l’ultimo intervento dei giorni scorsi, nella ricerca della donna dispersa a Fano: "Per noi è importante l’attività di divulgazione – continua Mezzanotti –. Avere una popolazione consapevole e preparata è il primo passo per affrontare un’emergenza". Proprio per questa attenzione verso i più piccoli il gruppo vadese ha realizzato pochi anni fa anche un’isola didattica che si trova proprio davanti all’uscita delle scuole, un’iniziativa che è diventato un esempio da seguire per tanti altri gruppi in Italia: "Tutti i giorni i bambini passano di lì e, catturati dalle immagini o dai testi semplici, possono apprendere in poco tempo quei comportamenti facili da tenere in situazioni di pericolo che in alcuni casi potrebbero anche salvare loro la vita".