Cosa Fare Oggi a Pesaro e Dintorni, Una Giornata di Divertimento per Tutti!

Cosa fare oggi a Pesaro e dintorni:

Pesaro

*Hangartfest 2023: nella Sala della Repubblica del Teatro Rossini, alle 21.30, l’ironico e caustico "And the Colored Girls say doo da doo da doo da doo" di Elisabetta Consonni, dove i performer usano la propria vocalità in modo sorprendente. Segue Incontro con l’Artista Explorer.

Marotta

*Mercatino serale dalle 18 sull’isola pedonale di via Carducci in piazza dell’Unificazione.

Cartoceto

*"Parchi d’estate" fino al 2 settembre. Dieci serate da trascorrere al fresco degli otto parchi di quartiere con la possibilità di cenare all’aperto a partire dalle ore 19.30.

San Lorenzo in Campo *"Pizza in piazza" dalle 19 nella cornice del giardino di Palazzo Duranti.

Carpegna

*In piazza Conti dalle 21, concerto del gruppo Selvaggio.

Vallefoglia

*Vallefoglia Dance Festival in piazza della Repubblica alle 21.

Ubrino

*"Il Belcanto ritrovato – II edizione", in piazza Duca Federico dalle 21 "I nostri per Rossini" con Riccardo Bisatti direttore in collaborazione con l’Accademia Rossiniana "Alberto Zedda" del Rossini Opera Festival e l’Orchestra Sinfonica G. Rossini.

Borgo Pace

*Festa della patata rossa, alle 19 apertura stand e una serata danzante con Matteo e Teresa.