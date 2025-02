Cosa (non) si sa sulla Pulzella d’Orlèans

di Daniele Sacco*

Ogni tanto mi riguardo qualche pellicola storica, che ha dedicato del tempo al Medioevo. Un po’ è come "farsi del male": il Medioevo vero emerge in pochi film, nella maggior parte dei casi si tratta di "medievalismo", ossia dell’idea che abbiamo noi, oggi, dell’Età di Mezzo che, spesso, non corrisponde alla verità dei fatti, con buona pace della storia. Ho rivisto un film non molto "leggero": Giovanna d’Arco di Luc Besson, del 1999, interpretato da una scatenata Milla Jovovich, più nei panni di una pazza sanguinaria, secondo la rilettura dello sceneggiatore, che di una santa. Ricordo che Franco Cardini, storico del Medioevo, cassò il film senza mezzi termini. Parlandone con i miei studenti si ragionava su un tema, soprattutto. Intanto ho domandato loro in che periodo si fosse svolto l’accaduto. Molti conoscevano l’ambito storico e tutti si sono stupiti di un dato: Giovanna d’Arco è stata bruciata sul rogo il 30 maggio del 1431. Il XV è il secolo dell’umanesimo, dell’uomo al centro, del tentativo di abbandono della superstizione. Non fu arsa nel pieno Medioevo, quello apostrofato come bigotto e oscurantista, nel VII secolo ad esempio, nei cosiddetti "secoli bui". Il dato deve lasciarci ragionare, tenendo conto che proprio tra la fine del XV e la metà del XVII secolo, a cavallo del Rinascimento e non nel bistrattato Medioevo, i processi per stregoneria ed eresia trovarono il loro apice. Nella prossima puntata racconterò la storia di Giovanna, la pulzella di Orléans, vergine e martire, patrona di Francia, donna comandante militare condannata per eresia da un corrotto tribunale inglese e proclamata santa nel 1920 da papa Benedetto XV. Una storia che ha davvero dell’incredibile.

*docente Università di Urbino uscita 336