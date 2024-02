"Così abbiamo distrutto il muro del bullismo". Gli studenti della 2ª D non sono caduti nella Rete

Il 6 febbraio 2024 è stato il "Safer Internet Day", che cade sempre nella prima settimana di febbraio da quando è stato istituito dalla Commissione europea nel 2004, per promuovere un uso più sicuro e responsabile del web e delle nuove tecnologie. Ma tutto il mese di febbraio viene dedicato a questa sensibilizzazione in modo da discutere e approfondire le nostre conoscenze e competenze sull’uso di Internet e del digitale. L’istituto "Pirandello" ha partecipato in molte classi anche di ordini diversi. La prof.ssa Pezzolesi ha proposto di fare un flashmob. Noi della 2ªD insieme agli alunni della 1ªA, 1ªB e 1ªD, abbiamo portato a scuola degli scatoloni poi raccolti nella nostra aula. Prima abbiamo coperto le scritte degli scatoloni con carta bianca e poi abbiamo provato a costruire un muro. Nel frattempo Greta, Viola, Federico, Riccardo, Nicolò, Angelica, Marta, Enzo, Simone, Davide, Edoardo, Alex hanno progettato, disegnato, colorato e preparato 4 cartelloni. Gli altri due cartelloni sono invece stati realizzati da Hiba, Nicole e Carolina di 1ªA. Quello che abbiamo rappresentato nei cartelloni era stato favorito da riflessioni originate nelle classi. È stato deciso di realizzare questo flashmob a ridosso della prima merenda nel giardino che dà su via Nanterre. Noi però abbiamo portato ogni singolo scatolone a mano e abbiamo costruito un muro con questi “mattoncini”, poi abbiamo attaccato i cartelloni sull’esterno. Poi sono arrivati gli alunni delle altre classi con le prof. Davanti a tutti la prof Pezzolesi, referente di istituto per prevenzione e contrasto a bullismo e cyberbullismo, ha parlato su quanto sia importante rispettare gli altri sia nel mondo reale sia in quello virtuale e poi ha dato il via. Così abbiamo distrutto il muro del bullismo e del cyberbullismo. Il nostro slogan è quindi: "Non cadiamo nella Rete!" Gli alunni della 2ªD secondaria “L. Pirandello”