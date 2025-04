Così abbiamo scoperto i segreti di Muraglia

La geografia, la nobile scienza che studia la Terra, ha sempre suscitato interesse e curiosità negli studenti. Ma avete mai provato a studiare divertendovi come in un videogame? Noi della classe 2ª A dell’Istituto “Leopardi” di Pesaro, guidati dall’insegnante, ci siamo immedesimati nei panni di un turista in visita per la prima volta al quartiere di Muraglia. Innanzitutto abbiamo localizzato il quartiere sulla mappa della città. Poi, orientandoci anche con i punti cardinali, ci siamo mossi, come in un gioco di ruolo, all’interno del quartiere, delimitato dai suoi monumenti principali: Villa Borromeo, la Chiesa di Cristo Risorto, Le Limonaie, il crocicchio della Madonnina e il monumento della Brigata Maiella. In seguito, suddivisi in gruppo, abbiamo analizzato la loro storia.

Per conoscere meglio gli aspetti economici di Muraglia, abbiamo intervistato gli abitanti del posto, chiedendo ai proprietari di alcuni locali sulla loro attività, inserita nel contesto del quartiere. L’intervista al parroco ci ha invece permesso di scoprire il profilo culturale della popolazione. Infine, tornati a scuola, ogni gruppo ha realizzato un cartellone, utilizzando i dati acquisiti durante la ricerca sul campo, ma anche altri dati provenienti da ulteriori indagini. Questa attività didattica ci ha permesso di conoscere meglio il nostro territorio, sperimentando competenze utili anche nel quotidiano, attraverso la condivisione di conoscenze in un contesto diverso da quello scolastico.

Classe 2ª A