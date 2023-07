"Così allatto la cucciola di daino scampata ai lupi"

Ad allattarla non c’è più la sua mamma vera, a quattro zampe, ma un uomo, Walter, che le ha insegnato a poppare dal biberon, salvandole la vita. E’ una storia in cui si mescolano ferocia e dolcezza quella di ‘Fortuna’: una cucciola di daino. Unica sopravvissuta dall’attacco predatorio di un branco di lupi, che ha ucciso tutta la ‘famiglia’ della piccolissima cervide. Siamo a Barchi. Nelle cui campagne Walter Fiscaletti, noto parrucchiere, possiede una casa vacanze, con adiacente un boschetto di un ettaro, completamente recintato mediante una rete metallica alta due metri.

"E in questo boschetto – ci racconta –, per rendere ancora più suggestiva la location e anche perché amo profondamente gli animali, quattro anni fa ho messo una coppia di daini, un maschio e una femmina, che si sono ‘dati da fare’, tanto che la ‘famigliola’ è via via cresciuta, fino ad arrivare a 5 componenti, l’ultimo, anzi l’ultima, nata attorno al 20 giugno". Dieci giorni fa, purtroppo, l’evento che ha sconvolto le cose: "Un branco di lupi è riuscito a scavalcare la recinzione e ha ucciso, azzannandoli alla gola, la coppia di daini e i figli più grandi, nati uno tre anni fa e l’altro ad inizio 2022. Si è salvata solo la piccola". Un esserino di poco più di una settimana, che per come è stata trovata e per quello che è successo dopo, è divenuta il simbolo della tenerezza: "La mattina presto – riprende Fiscaletti - mi ha chiamato uno dei turisti tedeschi che occupava in quei giorni la struttura, dicendomi che aveva visto uno dei daini morto. Mi sono precipitato sul posto e abbiamo fatto insieme una ricognizione, trovando le carcasse di altri due animali e poi la scena finale. Struggente, con la cucciola, piccolissima, tremante, vicino al corpo senza vita della madre. Siamo riusciti a prenderla, l’ho portata a casa, accudendola o ho provato a darle del latte, ma niente. Non mangiava, anche perché era troppo spaventata. Poi, il giorno dopo, le ho costruito un recintino, chiuso anche sopra, in un ambiente il più possibile naturale, e a forza di coccole e continuando a porgerle il biberon si è finalmente attaccata e ha cominciato a nutrirsi e proprio in quel momento ho deciso di chiamarla ‘Fortuna’. Adesso fa quattro poppate al giorno, sempre latte di capra, che acquisto apposta per lei, e nel giro di poco più di una settimana è cresciuta tanto. Se quella notte si è salvata dai lupi – puntualizza - è perché fino ad un mese di vita i piccoli di daino non emanano odori e riescono a rimanere immobili nel rifugio che la madre costruisce per loro".

Dopodiché, Walter Fiscaletti, fa una considerazione che induce a riflettere: "Io, lo ripeto, amo tutti gli animali, compresi i lupi, ma vi posso assicurare che con questo territorio non centravano niente. Nell’immobile dove ora c’è la casa vacanze ci abitavano i miei genitori, che, come tutti, tenevano polli, conigli e altre specie liberi nel cortile, senza che nessun predatore li abbia mai aggrediti. Adesso, invece, è completamente diverso". Infine, un’osservazione in chiave turistica: "La mia struttura è molto apprezzata, soprattutto da stranieri, che prenotano da Germania, Olanda e anche dai paesi scandinavi e tanti sono giovani con bambini piccoli. Mi dite voi con quale sicurezza questi papà e mamme potranno lasciare liberi di giocare all’aperto i loro figlioli?"

Sandro Franceschetti