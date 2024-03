"Così andiamo incontro ai pericoli". Le voci del quartiere che non ci sta

"Cancellate la variante!", "Non si costruisce sul verde!", "Soria non si tocca!". Le proteste dei soriani durante la riunione voluta dall’assessora Mila Della Dora per fare chiarezza sulla variante urbanistica di Largo Tre Martiri sono state accesissime. Non si è trovato un punto d’incontro. A nulla sono valse le parole della stessa assessora, dell’ingegnere Mauro Moretti e Dirigente del Servizio Manutenzioni e Viabilità Eros Giraldi: la preoccupazione dei cittadini era più forte delle loro spiegazioni. La sala della biblioteca di Baia Flaminia si è presto trasformata in un ring. Uno dei temi caldi è stato sicuramente il problema legato all’eccessiva edificazione del quartiere.

"Qual è l’indispensabilità nel continuare a costruire? Uno dei punti dell’attuale amministrazione è quello di costruire sul costruito – ha aperto Michela Campanelli del comitato spontaneo Soria –. Questo progetto è stato fatto con una previsione di 20 anni fa pensando che la nostra popolazione sarebbe aumentata, mentre ad oggi è addirittura diminuita". A questo problema, secondo molti cittadini, sarebbe legata anche la questione della viabilità: "Non è possibile che per permettere ai proprietari di quei lotti di costruire venga chiusa una strada trafficata come via Lungofoglia Caboto, unica via di accesso al quartiere. Perché solo così potrebbero edificare, altrimenti non avrebbero le distanze necessarie per legge", il commento di un altro ’soriano’. "A cosa serve ghettizzare Baia Flaminia e Soria ed eliminare una via per far costruire appartamenti che non servono a nessuno rendendo pericolosa la viabilità? Se il traffico non fosse smistato in due vie come ora ci sarebbero anche grossi problemi di sicurezza. Siamo in pericolo", ha concluso Campanelli.

Mila Della Dora ha ribadito che la variante di cui si discute è solo la suddivisione di un lotto unitario in quattro sub-comparti, uno per ogni proprietario, e la famosa bretella della quale si discute, che confluirebbe il traffico da via Lungofoglia Caboto a via Agostini, è solamente una previsione di un Prg vecchio di 24 anni, che dovrà essere obbligatoriamente rivisto entro il 2028. Ma i cittadini hanno replicato sicuri: "Questa delibera, se approvata, darebbe il via libera anche a quel successivo progetto. Sarebbe solo l’antipasto e noi non possiamo permetterlo". La richiesta unanime è l’eliminazione della variante che prevede la cancellazione della parte finale di via Caboto. "La situazione è molto preoccupante perché abbiamo tutti il timore che questa nostra problematica non sia compresa né accolta. Conosciamo le intenzioni dei costruttori e sappiamo cosa si vuole fare: una strada privata in una strada pubblica. Per permettere questo si creerebbe un grave problema di sicurezza e viabilità. Non sono state accolte le istanze della comunità. Lo dicono solo formalmente, ma non sul piano pratico. Che venga trovata un’altra soluzione che non preveda la chiusura della parte finale di via Caboto, o Soria insorgerà".

Lucia Arduini