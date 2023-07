Così Fano ha perso 40 milioni e posti di lavoro

Quaranta milioni di investimenti persi. Ed anche posti di lavoro. Perché la società tedesca che ha comprato ormai una mezza dozzina di anni fa dalla famiglia di Corrado Montanari l’azienda ‘Oltremare’, specializzata nella produzione di filtri per la depurazione dell’acqua, ha spostato gli investimenti su Cerreto d’Esi. Lì, ha comprato un capannone di 26mila metri quadrati dove sta ultimando uno stabilimento che sarà di supporto a due stabilimenti che sono su Fano. "Se avessi potuto farlo e se ci fossero state le condizioni – dice Marco Nava, genero di Corrado Montanari, che è vicepresidente e responsabile per il settore della depurazioni delle acque deel gruppo tedesco – questo forte investimento l’avrei fatto sicuramente su Fano. Ma dopo due anni passati a star dietro a un capannone di Madonna Ponte, quindi di fronte ai nostri stabilimenti, in posizione per noi ideale, si è venuta a creare questa possibilità, per cui abbiamo deciso di spostare gli investimenti su Jesi. Sono orgoglioso del fatto – continua Nava – che siamo comunque riusciti a mantenere tutti gli investimenti su Fano, anche potenziandoli, tenendo conto che la società è controllata da una multinazionale tedesca. Ho sperato fino all’ultimo che si potessero creare le condizioni su Fano, ma poi è capitata questa opportunità su Jesi, dove sono anche previste agevolazioni fiscali per i contributi che arrivano dalla Regione".

Nava questa operazione va a discapito degli stabilimenti fanesi?

"No, questo no. Primo primo perché su Jesi si faranno produzioni classiche mentre su Fano verrà potenziata la ricerca e la città sta diventando un hub del settore molto importante anche per la crescita del personale".

Un forte investimento, quello messo in cantiere?

"Certamente, anche perché il settore della depurazione delle acque vale circa 100 milioni di euro a fronte di un fatturato totale del gruppo tedesco che è di 4,5 miliardi di euro. Inoltre i filtri per il riclo delle acque, compresi quelli per dissalare il mare, sono in fortissima espansione anche perché si andrà sempre di più verso un riutilizzo delle acque".

Nessun rammarico da questa vicenda?

"Quello che non essere riuscito a concentrare tutto la produzione in città. Cosa che mi avrebbe fatto felice. Poi...".

Poi cosa?

"Quando siamo partiti con questo progetto ci sono stati interessamenti anche dagli Stati Uniti, con ricercatori che si sarebbero spostati su Fano perché il settore, in tutto il mondo, è al centro di investimenti in nuove tecnologie. Ma su Madonna Ponte, per una serie di ragioni, abbiamo dovuto alzare bandiera bianca, per cui abbiamo dovuto cambiare strada".

m.g.