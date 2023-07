Così il Fantasy ci salverà Licia Troisi: "Un’evasione"

Seconda giornata di Popsophia. Oggi incontri a Palazzo Mazzolari Mosca dalle 18; alle 21 l’apertura ufficiale in piazza del Popolo con Michele Bellone sull’incanto mostruoso seguita dal ‘Philoshow’ dedicato alle creature fantastiche con la scrittrice e astrofisica, Licia Troisi. Perché oggi abbiamo così tanto bisogno di creature fantastiche? "Perché abbiamo bisogno di evadere da una retorica pessimistica, che ci fa sentire inutili e destinati a un futuro cupo. Una visione del genere ci toglie la capacità di immaginare un mondo migliore e quindi lottare per esso. Creare creature fantastiche permette di recuperare l’aspetto più giocoso dell’esistenza". Come spiega il successo crescente del fantasy?

"Credo che in Italia sia dovuto soprattutto al fatto che viene presentato come letteratura per ragazzi. Inoltre, il fantastico ci permette anche di recuperare un po’ quella dimensione epica e idealistica della vita che la nostra società, un po’ cinica, tenda e frustrare".

Perché da astrofisica ha sentito l’esigenza di scrivere fantasy?

"In realtà è una cosa che mi è sempre appartenuta, anche se me ne sono resa conto solo quando ho scritto il mio primo libro. Ho sempre scritto e inventato storie, e sempre queste storie hanno avuto un contenuto almeno in parte fantastico. Credo sia un po’ un tratto caratteriale, un modo particolare di vedere il mondo".

Rifugiarsi in un mondo fantastico significa fuggire la realtà o amplificare i sogni?

"Dipende. Per me, è un modo altro per riflettere sul presente e su me stessa".

Perché a volte finiamo per amare i mostri?

"Perché soddisfano due nostri bisogni contrapposti: da un lato essere come tutti, dall’altro distinguerci dalla massa. Il mostro è unico, e quindi ammirabile per questa caratteristica che lo fa spiccare su tutto il resto".

E chi sono i mostri di oggi? "Difficile a dirsi. Se vogliamo restare nell’ambito dei mostri creati dalla fantasia umana, tutti quelli legati ai cambiamenti portati dalla tecnologia; in questo senso, anche le AI vengono percepite dal pubblico come mostruose".

Da astrofisica come s’immagina il futuro di questo nostro mondo?

"In realtà l’astronomia si occupa di oggetti la cui vita ha tempi scala così lunghi – milioni o miliardi anni – che non permette di fare grandi previsioni su quel che succederà in futuro a noi come specie umana".

Claudio Salvi