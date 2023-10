"Così il waterfront cambierà il volto della nostra zona mare"

"Il Waterfront diventerà la nuova cartolina della città". Non ha dubbi l’assessore ai Lavori pubblici, Barbara Brunori, che ha presentato il progetto ieri pomeriggio, a Fano Marine Center, insieme al sindaco Massimo Seri e l’assessore al Turismo, Etienn Lucarelli. "Come ho sempre sostenuto – ha commentato il primo cittadino – Fano sta diventando la città più interessante delle Marche". Il primo stralcio dei lavori, per un importo di 2milioni e mezzo di euro, partirà tra una quindicina di giorni. A metà ottobre prenderà il via anche la riqualificazione di viale Battisti che, al termine dell’intervento, diventerà a senso unico dal centro verso il mare. Le due aree dialogheranno tra loro sia per quanto riguarda l’uso dei materiali sia per i colori. Da Sassonia sparirà l’anfiteatro Rastatt, come l’abbiamo conosciuto fino ad oggi. Le gradonate circolari saranno sostituite con altre più dolci che scenderanno sia verso il mare sia verso viale Battisti, per dare vita ad una terrazza per gli spettacoli. "Non sarà eliminato l’anfiteatro Rastatt – hanno spiegato i progettisti Andrea Govi e Antonio La Marca – ma solo trasformato per eliminare la barriera attualmente esistente tra città e mare".

A destra dell’attuale anfiteatro sarà ideata un’area verde attrezzata, mentre un’altra piazza sarà creata al posto dell’attuale parcheggio, davanti all’hotel Cristallo, con tanto di alberature, sedute e spazio per i dehors. La pista ciclabile su viale Adriatico diventerà a doppio senso di marcia e si perderanno altri posti auto. "Ancora non c’è nulla di deciso – assicura l’assessore Brunori – cercheremo di mantenere i parcheggi davanti alle attività". I prossimi stralci interesseranno il porto e il borgo marinaro raccontato dall’assessore al Turismo Etienn Lucarelli. Assenti alla presentazione Confcommercio, Confersercenti, Cna e Alberghi Consorziati per il loro mancato coinvolgimento nella fase preliminare del progetto e preoccupati della scomparsa dei parcheggi. A lamentare la carenza di posti auto anche Alice Tinti, mamma di due bimbi piccoli, residente a Sassonia.

"Vivo – spiega – in un appartamento degli anni ‘60, in viale Adriatico, senza garage e senza posto macchina. Anche di recente sono stati ridotti i posti auto per cui con il progetto Waterfront la situazione diventa ingestibile. Va bene occuparsi di ambiente ed economia senza, però, penalizzare i residenti che già sopportano un traffico di mezzi pesanti diventato pericolosissimo, intenso e in peggioramento. Chiedo che si tenga conto delle esigenze dei residenti che pagano le tasse affinché siano previsti idonei spazi o parcheggi riservati".

Anna Marchetti