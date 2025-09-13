"Così la Pescheria pagò la ‘Lievito’. L’agenzia che si occupa di Ricci"

Due fatture nel 2024, da oltre diecimila euro ciascuna, per il servizio di ufficio stampa nazionale di Pesaro Capitale italiana della Cultura. A beneficiarne è la Lievito Consulting, agenzia di comunicazione fondata da Francesco Nicodemo, già spin doctor del Pd e consulente di Matteo Renzi. La stessa società che, negli stessi mesi, ha curato la campagna elettorale europea di Matteo Ricci (e oggi si occupa anche di quella per le regionali). A rivelarlo è stata la consigliera di opposizione Giulia Marchionni, che ha ricostruito l’intera vicenda partendo dal settembre 2024, quando per la prima volta il tema è stato sollevato pubblicamente. "La prima volta che ho parlato della Lievito Consulting – ha ricordato – ero insieme ai miei colleghi nella sala del consiglio comunale, quando denunciammo l’inopportunità dello stretto collegamento tra questa società di comunicazione, la Fondazione Pescheria e Matteo Ricci. Ciò che ancora non sapevamo era che Lievito Consulting aveva ricevuto un incarico da parte di Fondazione Pescheria anche nel 2024: risultano due pagamenti, uno a marzo e uno a luglio, proprio mentre Matteo Ricci usava la stessa agenzia di comunicazione per la campagna elettorale dell’europee".

Le carte confermano: con la fattura n. 60/24 del 25 marzo 2024 la Fondazione Pescheria ha liquidato a Lievito 10.675 euro; lo stesso importo compare nella fattura n. 170/24 del 1° luglio 2024. E ancora: "All’epoca sapevamo che Lievito aveva ricevuto risorse dalla Fondazione Pescheria per un incarico riguardante la promozione della Capitale italiana della Cultura. Sapevamo anche che era l’agenzia che si era occupata della comunicazione di Ricci in qualità di candidato alle elezioni europee. Sapevamo che era l’agenzia dei gruppi parlamentari del Pd e, perché i social sono ormai un archivio, che Nicodemo aveva condiviso tutte le dirette di Pane&Politica a cui aveva preso parte Ricci".

Il punto, sottolinea la consigliera, non è tanto la legalità: "Non ho motivo per dire che non sia tutto lecito – ha concluso – però credo che si possa dire senza paura di essere smentita, che senz’altro questa commistione è inopportuna". Dietro le cifre e i documenti resta quindi la questione politica: la sovrapposizione tra fondi pubblici destinati alla promozione culturale della città e la contemporanea attività di campagna elettorale di un esponente politico locale seguita dalla stessa agenzia. Un intreccio che non configura illeciti, ma che solleva interrogativi sulla trasparenza e sull’opportunità delle scelte fatte.

ant. mar.