Così malfatti eppure così perfetti: viva l’unicità

Erano 5. Cinque Cosi malfatti, non riuscivano a concludere niente nella vita, né avevano voglia di fare granché. Un giorno, da non si sa dove, arrivò un tipo straordinario… Questi 5 Cosi sono 5 simboli, simboli che non si trovano solo nell’arte ma nascosti anche in libri e racconti. In particolare questi simboli sono presenti in un albo che noi alunni abbiamo letto in classe: "I 5 Malfatti". Per capirci meglio immaginiamo la scena. Ci troviamo in una grande casa sbilenca, che sarebbe potuta crollare da un momento all’altro, fuori dalla città. Dentro all’abitazione vivevano 5 cosi malfatti, ognuno con una caratteristica differente: il primo era bucato, 4 grossi buchi dove le idee passavano attraverso. Il secondo era piegato in due come una lettera da spedire, dove le idee tra queste pieghe si perdevano. Il terzo era molle, stanco e addormentato come le sue idee. Il quarto era capovolto, naso in giù e gambe in su, al contrario, come le sue idee. Il quinto era sbagliato dalla testa ai piedi e le sue idee ovviamente tutte errate. Un giorno arrivò a far visita ai Malfatti un tipo che si riteneva straordinario e che, vedendo la casa in lontananza, decise di andare a mettere le cose in ordine. Al suo arrivo i 5 all’inizio si intimorirono di fronte alla perfezione, poi dopo essersi accorti che i difetti di ciascuno erano le caratteristiche che li rendono unici, se ne andarono lasciando il magnifico come un perfetto stupido. Questo albo dopo la lettura ci ha suscitato parecchie domande, alle quali prima abbiamo provato a rispondere da soli, poi abbiamo scritto all’autrice Beatrice Alemagna, nel tentativo di chiarire i dubbi. Beatrice non ha esitato a risponderci, spiegando che in realtà i difetti dei 5 Cosi sono sue caratteristiche, che ha imparato ad accettare per amarsi così com’è. Anche noi da Beatrice abbiamo imparato ad accettarci e auguriamo anche a voi di riuscirci!

Antonio Picone, Sonia Grassi, Angelica Brigandì, Meriem Maaloum, Nicoletta Rossi