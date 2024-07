Così rinasce la città. Ecco un progetto

Un "grande studio di fattibilità per una pianificazione urbanistica di rigenerazione urbana". Lo annuncia l’amministrazione Berloni per bocca del vicesindaco Michele Chiarabilli. Spiega Chiarabilli: "Nei suoi due anni e mezzo di governo la giunta Berloni non si è limitata a finanziare e appaltare circa 9 milioni di euro in opere pubbliche, ma sta preparando anche un grande studio di fattibilità per una pianificazione urbanistica di rigenerazione urbana che tenga conto di alcune emergenze urbanistiche come l’edificio di piazza Dante destinato ad uffici comunali, l’ex-casa di riposo, l’area denominata "La Buca" e l’ex-Cinema Metauro quale luogo di potenziale centralità e fondamentale per rendere sempre più appetibile il centro storico".

Insomma, si tratta di consegnare all’oblio alcune delle peggiori oscenità architettoniche della città, segnatamente il palazzo degli uffici di piazza Dante e la ex casa di riposo comunale. Prosegue Chiarabilli: "Lo studio dovrà prevedere un’analisi che tenga conto del recente rapporto redatto da ISTAO su "traiettorie e proposte per lo sviluppo del modello socio-economico di Fossombrone e dei comuni limitrofi", per valutare la possibilità di trasformazione delle aree e/o edifici sopra indicati in un’ottica futura di pianificazione urbanistica. Andranno identificati nuovi utilizzi, funzioni e percorsi che possano far interagire fra loro queste zone e quali possono essere le influenze sulla vita cittadina per i prossimi 10 anni".

a.bia.