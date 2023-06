"Così si può agevolare la strada per la Sogesta"

C’è una nuova proposta per migliorare la viabilità da e verso il Campus scientifico Sogesta, in vista della sua trasformazione nel polo di ricerca scientifica dell’Università: a elaborarla è stato Sauro Teodori, ex dipendente tecnico-scientifico del Campus gestito dall’Ateneo, che l’ha presentata al sindaco, all’Ufficio urbanistica del Comune e al magnifico rettore. Il suo scopo è soprattutto rendere meno impervio il collegamento, che, con certe condizioni climatiche, può anche diventare impraticabile o comunque pericoloso, in alcuni tratti.

"Già da inizio anni ‘70, durante la sua costruzione, si evidenziava una volontà lungimirante di alleggerire e migliorare il tracciato di via Strada Rossa – spiega –. In cinquant’anni, vaghe proposte di progetti furono presentate, ma si eseguì solo la bitumazione a caldo del percorso, che era da decenni un rilevato a ghiaie rosse, senza trovare una soluzione definitiva per toglierle il complesso dall’isolamento, mentre la funzionalità della struttura ex Eni, oggi universitaria, favoriva lo scivolamento verso Fermignano di studenti e cittadini, impoverendo il tessuto di Urbino".

Il prospetto realizzato da Teodori prevede quattro tipi di intervento: "Il primo riguarderebbe il breve tratto dopo il ponte sul Fosso degli Angeli, in cui la strada è ripida e a gomito, e il suggerimento sarebbe di spostarla lateralmente, a est dell’abitazione Ca’ Stenta, per aggirarla. Poi ci sarebbe la riduzione della parte alta del tracciato in salita, che con neve e ghiaccio rappresenta un pericolo continuo, intervenendo sulla strada stessa o creando un nuovo percorso parallelo, più basso di 3-5 metri, a lato dell’esistente. Il terzo e il quarto punto, sommati, darebbero una svolta definitiva per rendere l’itinerario dolce e sicuro per ricercatori e docenti, anche se sarebbero più complessi e costosi: si tratterebbe di creare una rotatoria sulla "Bretella" lungo la Ss 73bis e di aprire, da lì, una nuova via fino a Ca’ Stenta, un tracciato di 600 metri collegherebbe la statale al polo scientifico. Le prime due ipotesi sarebbero direttamente concretizzabili, essendo via Strada rossa di competenza comunale, mentre la terza e la quarta richiederebbero l’intervento di altri enti, essendo legati a una strada statale, ma quanto suggerito potrebbe diventare fattibile rendendo la proposta come collegamento di una frazione di territorio alla città, con i fondi del Pnrr".

Nicola Petricca