"Così si rafforza il gruppo classe"

Per noi, maturandi, i 100 giorni all’esame di Stato sono una data importante e significativa. Una data che ci rafforza il gruppo classe. È un momento in cui si mescolano la voglia di crescere e la nostalgia per un percorso che sta per concludersi. Abbiamo vissuto numerosi momenti significativi che, se fosse possibile, rivivremmo tutti. Dalle uscite didattiche alle lezioni che si sono trasformate in vere e proprie lezioni di vita. La festa dei 100 giorni è una festa. Aderiamo anche noi dell’istituto alberghiero Santa Marta all’organizzazione che prevede l’apericena e poi la serata al Cocoricò. Ognuno ha potuto scegliere liberamente a quale iniziativa aderire: ogni studente ha speso quello che ha voluto spendere, senza obblighi. In generale l’organizzazione fatta da Rubino e gli altri ci ha aiutato molto, accelerando tutti i tempi.