Così si riparano le gomme bucate

Lo scorso venerdì 4 aprile, nella nostra scuola “M. Montessori” di Fano, nell’ambito del progetto "A scuola ci andiamo da soli", abbiamo incontrato due addetti dell’Ufficio Ambiente del Comune. Hanno portato cinque tipi di biciclette per farci scoprire le differenze tra l’una e l’altra, ci hanno insegnato ad aggiustare la camera d’aria con una toppa o sostituirla con una nuova e abbiamo fatto un giro sulla Cargo bike.

Durante questo incontro abbiamo anche capito che cosa portare con noi in caso di difficoltà: la leva per togliere il copertone, il kit di riparazione e una mini pompa. Fano è una città di pianura e la bici è un veicolo che usiamo molto: possiamo raggiungere il mare e il centro storico senza problemi di parcheggio e non è inquinante. Quest’attività ci sarà molto utile in futuro quando andremo a scuola da soli con la nostra bicicletta.

Gli alunni della 5ª A