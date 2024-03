Cosmob, nuova sede: parte la falegnameria del futuro

E’ stato inaugurata ieri a Montelabbate, alla presenza del governatore della Regione Francesco Acquaroli, la nuova sede del Cosmob e cioè il centro tecnologico avanzato per sperimentazione e ricerca sui materiali legati al settore legno arredo. La nuova sede si estende su 5mila metri quadrati ed è dotata di macchinari altamente tecnologici. All’interno anche il FabLab, la scuola di alta specializzazione tecnica con percorsi Its per la formazione e la qualificazione dei tecnici dei tecnici del futuro, quella che è stata definita la ‘falegnameria del futuro’. "Inauguriamo la nuova sede con la convinzione di aver costruito una avanzata infrastruttura tecnologica che ci consentirà di guardare al futuro con ottimismo e determinazione", ha detto il presidente del Cosmob Zeno Avenanti. Per implementare le tecnologie arriveranno con i fondi Pnrr anche 500mila euro per la realizzazione di lab oratori didattici, di fabbricazione digitale, per la sostenibilità dei materiali.

Il Cosmob che compie 40 anni è una struttura pubblico-privata ed all’interno di lavorano venti dipendenti tutti con studi tecnico-scientifici. "Il progetto è finalizzato a rispondere – ha detto il direttore Alessio Gnaccarini – alle nuove esigenze del prodotto arredo che sarà sempre più complesso interaqttivo e sostenibile".

Il presidente della Regione Francesco Acquaroli ha messo in rilievo "l’efficacia delle misure industriali basate prioritariamente sulla qualità ed efficienza degli strumenti impiegati al Cosmob che rappresenta un centro tecnologico di eccellenza per le Marche". Presente anche il sottosegretario al ministero della Finanze Lucia Albano che da parte sua ha sottolineato la "difesa e la valorizzazione del made in Italy che rappresentano gli obiettivi prioritari sui quali fondare la competitività del nostro sistema manifatturiero".