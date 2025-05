Costantini e Gaudenzi tra "Il noto e l’ignoto" a Vallegaudia

Domani alle 18 a Vallegaudia, apertura al pubblico della residenza artistica "Il noto e l’ignoto", spettacolo di teatro e circo contemporaneo ideato da Giacomo Costantini (in foto, Circo El Grito). L’esperienza si vive all’interno del Veroscopio, un dispositivo che immerge fisicamente in una dimensione visiva e sonora intima, 30 spettatori per volta. In scena Clio Gaudenzi e Costantini, con testi originali di Wu Ming 2, sound design di Mirco Mencacci e la regia di Tonio De Nitto. È una storia d’amore possibile, una fiaba circense, tra attese e parole mancate, dove il "disvedere" diventa tema centrale. Un invito a riflettere su ciò che sfugge allo sguardo. L’ingresso è a offerta libera (tesseramento 5 €). Spettacolo consigliato dai 10 anni. Prenotazione obbligatoria al 320 914 5949. Evento prodotto da SIC/Stabile di Innovazione Circense con il sostegno del MiC e della Regione.

L. Damen