Costanzi: "Una gara molto stimolante"

SERIE B2. Nel femminile oggi alle 17,30 al PalaMegabox si gioca il derby pre natalizio tra Megabox e Battistelli Blu Volley. Così Matteo Costanzi, coach delle padrone di casa: "E’ una gara molto stimolante, noi come in ogni partita ci siamo prefissi di dare il nostro meglio. E’ l’ultimo match del 2024 quindi ci teniamo a chiudere l’anno con una bella prestazione e speriamo anche di fare risultato". Costanzi chiude: "Negli ultimi incontri ho visto dei grandi miglioramenti, siamo a buon punto, ci manca davvero poco". Ma anche la Battistelli vuole tornare a vincere per chiudere l’anno con il sorriso. "La squadra si sta allenando per ritrovare un buono stato di forma fisico e mentale dopo i risultati delle ultime giornate", queste le parole del diesse Simone Paolini.

SERIE B. Nel maschile, la Battistellli Polbottega è pronta per tornare a combattere per la difesa della classifica proprio fra le mura domestiche della Palestra Francesca Ricci di Morciola. L’appuntamento è per oggi alle 17 a Morciola contro la Sabini. "Conosciamo il valore dei nostri avversari che occupano le parti alte della classifica– interviene la vice Alice Bellazzecca –. Sono una squadra ben strutturata, con degli elementi esperti per questa competizione".

b. t.