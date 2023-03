"Costanzo mi chiamò per costruire Ca’ Staccolo"

La scomparsa di Maurizio Costanzo ha fatto riaffiorare alla memoria a qualche urbinate un curioso aneddoto risalente al 1994, che vede coinvolti il celebre giornalista, il santuario del Sacro Cuore di Ca’ Staccolo e la madre del sindaco di allora. È una storia che nella sua apparente stranezza, ha segnato un piccolo punto di svolta per l’edificazione del santuario inaugurato nel 2021. Tutto inizia con la partecipazione del professore Francesco Grianti, docente di fisica alla Carlo Bo, al Maurizio Costanzo Show. Egli, andando subito al sodo, chiede durante la trasmissione che Costanzo rivolga un appello al sindaco Massimo Galuzzi perché conceda il permesso di costruire il santuario, permesso richiesto sin dal 1987. Il conduttore, dopo una breve premessa di Grianti, propone di fare una telefonata in diretta a Galuzzi. Non trovatolo in casa (all’epoca si telefonava al fisso), Costanzo fece chiamare a casa dei genitori, parlando in vivavoce con la madre, l’unica in quel momento in casa.

La signora Martina Sacchi, oggi 96enne e una mente ancora lucidissima, ci ha raccontato come andò: "Ero a casa da sola, era una domenica pomeriggio. Sento suonare il telefono, rispondo e sento: “sono Maurizio Costanzo“. Ovviamente all’inizio ho pensato a uno scherzo, non capivo cosa poteva volere Costanzo da me. Però poi mi ha spiegato che lì in trasmissione c’era un signore urbinate venuto a perorare la causa della costruzione della chiesa di Ca’ Staccolo, allora ho ascoltato la sua richiesta. Disse che mancava il permesso per costruire quella chiesa che avrebbe dovuto concedere il sindaco, ovvero mio figlio. Voleva parlare col sindaco e chiedeva se era in casa mia. Purtroppo non c’era e così fece a me l’appello, con la preghiera di riferire. Costanzo è stato molto gentile e chiedeva soprattutto perché questo permesso non era stato concesso: io dissi che se mio figlio poteva fare qualcosa, di sicuro l’avrebbe fatta. Quando mio figlio tornò, gli raccontai della telefonata e lui mi disse che avrebbe fatto il possibile, anche se a quel tempo c’erano dei problemi".

Effettivamente il permesso successivamente fu concesso. Poi ci furono altri ritardi ma il santuario due anni fa è stato concluso. Prosegue la signora Sacchi: "Qualche anno dopo, sono andata a vedere il cantiere con una parente: ancora la chiesa era da finire all’interno e fuori ho incontrato proprio quel signore che era andato da Costanzo, il quale si ricordava della telefonata con Costanzo e mi ha detto: “Ha visto signora, sono riuscito a farglielo fare!“".

Giovanni Volponi