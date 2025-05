Costanzo Sforza e Camilla, nozze da sogno

Un momento storico rievocativo al Castello di Novilara per il 550° anniversario delle nozze di Costanzo Sforza e Camilla d’Aragona. Le nozze furono celebrate a Pesaro dal 26 al 30 maggio 1475 con straordinaria magnificenza. L’allestimento del banchetto seguì una complessa coreografia mitologico-astrologica. Esiste una descrizione dettagliata dei festeggiamenti di quei giorni raccontata, attraverso un manoscritto, da un anonimo testimone oculare.

Prima di giungere a Pesaro, venerdì 26 maggio, Camilla col numeroso seguito pernottò al castello di Novilara. Canti, balli, danze e fuochi d’artificio in suo onore durarono fino all’alba. Il giorno seguente, sabato 27, il corteo si diresse verso la città attraversando Santa Veneranda. Lungo il percorso le andarono incontro tutti i magistrati e dottori della città e, naturalmente, una gran quantità di cittadini. L’incontro con Costanzo avvenne all’ingresso della città. Di lì i due cortei riuniti si diressero verso il palazzo ducale, dove Camilla fu ricevuta dalla sorella di Costanzo, Ginevra Sforza, che l’accompagnò nelle sue stanze affinché si riposasse.

Domenica 28 maggio, secondo gli statuti in vigore, fu celebrato il matrimonio nel gran salone metaurense, sontuosamente addobbato per l’occasione, a cui seguì una seconda celebrazione religiosa nel duomo. Finita la funzione tutti ritornarono alla Corte dove, nel frattempo, erano state apparecchiate le tavole per il grande banchetto. Le portate furono divise in due parti di sei ciascuna, una dedicata al sole e l’altra alla luna. Tutto si svolse con doviziosa cura anche dei particolari, allietato ed animato da spettacoli di ogni tipo. Il giorno seguente fu dedicato alla presentazione degli omaggi agli sposi.

L’ultimo giorno, martedì 30 maggio, fu dedicato alla giostra a cui parteciparono i migliori cavalieri e lo stesso Costanzo. Per l’occasione furono fatte battere e distribuiti 1.500 ducati d’oro con la scritta “Letizie coniugali“.

Programma a Novilara di oggi: Casa Picena delle Arti e della Cultura (17,15): Gli artisti ed amici dell’ AIIA - Accademia Internazionale Incisione Artistica, dopo aver letto il manoscritto che racconta le nozze, hanno deciso di illustrarlo con la realizzazione di 32 nuove tavole, rielaborando le immagini originarie, conservate alla Biblioteca Apostolica Vaticana, secondo le suggestioni ricevute. Poi alle 18 al Piccolo Teatro: Chi era Camilla Marzano d’Aragona, signora di Pesaro? contributo di Giovanni Migliaccio, studioso di storia antica e medievale, musica a cura del Coro Polifonico Jubilate di Candelara diretto dal M° Willem Peerik. Danza storica a cura di Alessia Branchi Il volteggiar d’insegne, Tamburi e Bandiere dell’Araba Fenice di Corinaldo. Info: Associazione Culturale L’Anfora (339 3707313).

Luigi Diotalevi