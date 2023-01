"Coste da difendere? Solo briciole a Pesaro"

Pesaro e la sua costa pressoché ignorate dalla Regione: perché a fronte di 39,5 milioni di euro stanziati per tutelare spiagge e non solo, da Gabicce fino a San Bendetto del Tronto, alla nostra rivera verranno assegnati solamente 250mila euro. Andrea Biancani, consigliere regionale del Pd, fa un amaro commento: "Con questa ripartizione di fondi europei destinati alla difesa della costa, è evidente che per la Regione le spiagge di Pesaro non sono una priorità. Per la difesa della costa arriverà appena lo 0,7 per cento delle risorse messe a disposizione dall’Europa".

Stando a Biancani l’amministrazione non aveva chiesto la luna perché la richiesta totale era di 3,4 milioni per potenziare le scogliere di Baia Flaminia (1,9 milioni), per Vallugola (1,2 milioni) e quindi per Casteldimezzo 250mila euro e cioè l’unica richiesta che è stata soddisfatta.

Dice il consiglier regionale: "Ho ho tentato prima in commissione bilancio e poi in Consiglio di far stanziare ulteriori fondi ma la maggioranza ha bocciato le proposte. La Regione, finanziando solo Casteldimezzo lascia scoperte due spiagge molto importanti per il turismo. In commissione bilancio e in Consiglio avevo proposto un emendamento per stanziare almeno 400 mila euro, necessari a completare l’intervento che questa primavera partirà nella spiaggia di levante-sottomonte, già in parte finanziato con fondi comunali e regionali, vinti con un bando, ma la maggioranza ha bocciato la mia proposta. Le risorse attualmente disponibili infatti non consentiranno di completare l’intervento e costringeranno il Comune a dover partecipare ad altri bandi e a posticipare di qualche anno l’intervento definitivo".

Biancani sottolinea anche la differenza tra l’avere a disposizione questi finanziamenti europei rispetto alla partecipazione ai bandi perché questi "richiedono il cofinanziamento da parte del Comune" per cui l’amministrazione comunale dovrà coprire parte delle spese.

Il consigliere guarda le richieste di Pesaro, ma non dimentica Gabicce che, "con zero risorse stanziate dai fondi europei, sarà costretta a cofinanziare eventuali interventi di messa in sicurezza della sua costa a differenza della gran parte dei Comuni della costa marchigiana che invece riceveranno i fondi diretti". In questa richiesta di emendamenti Biancani aveva anche l’appoggio di Micaela Vitri(Pd).