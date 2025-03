"Costi alle stelle, serve aiuto. Vogliamo tutelare gli utenti"

Aiuti e tavolo permanente in Regione. E’ la richiesta che hanno presentato ieri i gestori delle piscine marchigiane e dunque anche quelli di Pesaro, al presidente del Consiglio regionale Dino Latini, facendo presente la grave situazione del settore. I gestori chiedono un "aiuto economico immediato a coloro che garantiscono il servizio pubblico. I costi di metano, energia elettrica e acqua aumentano sconsideratamente e di questo passo non riusciamo più a garantire il pareggio di bilancio. E’ necessario un tavolo permanente con gli uffici preposti della Regione Marche e con i Comuni interessati per valutare singolarmente gli interventi necessari, perché ognuno ha le sue esigenze a seconda degli impianti".

L’obiettivo è non far ricadere i costi sugli utenti: "Non potendo e non volendo – dicono i gestori – aumentare i prezzi per gli utenti e, anche in vista di tutti gli aumenti di tutti gli altri costi già avvenuti, ci riferiamo a materie prime e personale soprattutto, la delegazione chiede a gran voce la garanzia di continuità per il servizio sociale così utile alla comunità". Latini ha promesso il suo interessamento.