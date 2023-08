'Costina Street Festival a Sant'Ippolito: Musica, Divertimento e Costine'

Tutto pronto a Sant’Ippolito per il ‘Costina Street Festival’, in programma da domani a domenica al campo sportivo del paese. Costine, musica e divertimento. E, in più, tagliatelle, hamburger, piadine, patate fritte, gelati e dolci secchi. L’apertura degli stand è fissata per le 18. Sul fronte musicale, domani concerto ‘Live Blasco Band’ e dj set Alessandro Baldini e vocalist Roxy. Sabato ballo con l’orchestra ‘Quelli del sabato sera’ e Dj set Grotto & Grotto; e domenica orchestra Matteo Tassi ed esibizione di ballo della Dream Dance.