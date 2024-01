La Costituzione scritta in braille, Alessandro la regalerà al presidente Mattarella: "Per me sarà un’emozione unica"

Pesaro, 20 gennaio 2024 - Tra duemila studenti presenti oggi alla Cerimonia di inaugurazione di Pesaro Capitale 2024 Alessandro, 15 anni, sarà il liceale pesarese invitato dal Quirinale ad incontrare il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. La stretta di mano avverrà poco prima delle 11, nella saletta dietro il palco della Vitrifrigo Arena. Alessandro, accompagnato dalla presidente dell’Unione italiana ciechi e ipovedenti, Maria Mencarini, ha una missione particolare da compiere: dovrà consegnargli un’edizione trasdotta in braille della Costituzione della Repubblica Italiana. E’ un volume elegante ed estremamente significativo per la vita di ogni cittadino. L’articolo tre nella parte dei principi fondamentali è in cima ai pensieri di Maria Mencarini e Alessandro. "Per me, incontrare il Presidente – dice il liceale – sarà un’emozione unica".

Mencarini, presidente Uici e Alessandro, con la Costituzione in braille (Foto Toni)

“Alessandro è un ragazzino di successo – spiega Mencarini –: ha trovato nella scuola e nello sport ambienti in cui si è inserito con soddisfazione. La perdita della vista è stata per lui progressiva: aveva 4 anni quando ha iniziato a seguire i corsi di autonomia organizzati dalla nostra associazione anche a Pesaro. Il suo sorriso è di stimolo per chi ha modo di apprezzarne il carattere gentile e curioso. E’ un ragazzino che va a scuola volentieri; è molto bravo e gli riesce".

Alessandro è vicino a Maria Mencarini. E’ contento di sentire le belle parole spese sul suo conto. Anzi sprona la presidente a continuare. "Tre sono i fattori che l’hanno portato a conquistare questi risultati importanti – continua Mencarini –: il primo, lo dico senza temere smentite, è l’incontro con la nostra associazione, mentre il secondo è dettato dalla sua famiglia. Il terzo è da cercare nella comunità: Alessandro ha trovato una scuola – oggi frequenta il liceo Mamiani, indirizzo Scienze Umane – e tre associazioni sportive che hanno saputo accoglierlo". Il plurale è d’obbligo perché Alessandro si diletta con il nuoto, la corsa e il tiro a segno. "Il fatto di aver avuto vicino la nostra associazione ha permesso di costruire un progetto di autonomia, tempestivo e personalizzato, con Alessandro. Per quanto la scuola pubblica sia inclusiva, – continua Mencarini – nel sostegno non dispone, sempre, delle risorse specifiche. Inclusione, infatti è una parola bellissima, ma difficile da declinare nella pratica se si hanno limiti anche concreti. Il problema più diffuso – dice – è infatti la formazione specialistica dei docenti. La nostra equipe, insieme alla famiglia, ha trovato a Pesaro le scuole che meglio di altre erano attrezzate per assecondare e promuovere le vocazioni di Alessandro. Ci abbiamo preso: i percorsi scolastici si sono rivelati quelli giusti. Idem con l’ambiente sportivo: nella piscina di via Togliatti, per esempio, Alessandro ha trovato un clima favorevole. C’è stato un istruttore che ha saputo coinvolgerlo".

Mencarini osserva: "E’ certo che senza i genitori di Alessandro, Stefano e Francesca, che si sono fidati e affidati – dice Mencarini – questo risultato non sarebbe stato possibile. Tante sono le famiglie che ci incontrano, ma non tutte riescono ad affidarsi". Del resto il timore genitoriale è comprensibile. "In tutti loro c’è dolore e fatica per percorsi di emancipazione che per i figli possono essere lunghi e complessi – conclude Mencarini –. Per crescere bene è necessario fare un percorso fatto di fiducia reciproca. Alessandro è testimone di tutto questo".