Cotignola 2 a Villa Fastiggi. Domani iniziano i lavori. Tensione col gruppo Kos

di Benedetta IacomucciGli inconfondibili nastri segnaletici biancorossi, con tanto di ordinanze affisse ai pali, sono comparsi proprio l’altroieri. Hanno abbracciato tutto un parcheggio, quello laterale, e reso concreto ciò che fino a poco tempo prima sembrava sospeso tra le carte e la burocrazia. E’ il cantiere, in partenza domani, del nuovo ospedale privato di Villa Fastiggi, il Maria Cecilia Hospital, ribattezzato "Cotignola 2", perché ambisce a replicare i numeri della casa madre da cui deriva per gemmazione. La proprietà è infatti del Gruppo Gvm, romagnolo, che l’ha acquistata nel 2023 dal consorzio di cooperative ’Villa Fastiggi’ che ha gestito per diversi anni e con alterne fortune la residenza sociosanitaria e riabilitativa Cives. L’idea dei romagnoli è quella di realizzare a Villa Fastiggi un grande e moderno complesso polispecialistico da 80 posti letto con tanto di sale operatorie, diagnostica, uffici ambulatoriali, stanze per la degenza. Condividendo lo spazio che, nello stesso edificio, è occupato dal Centro Riabilitativo Santo Stefano, afferente al Gruppo Kos. E qui iniziano i problemi. Non tanto di concorrenza: perché è vero che si trovano nello stesso hortus conclusus due pezzi da novanta della sanità privata, ma è anche vero che le rispettive mission risultano complementari, con l’attività chirurgica da una parte e la riabilitazione dall’altra. E allora?

"Siamo sconcertati – dice il direttore sanitario della Clinica Villa Fastiggi Kos di Pesaro, Paolo Lazzari – nel constatare, solo attraverso i cartelli apposti, che la prossima settimana verranno avviati i lavori di ristrutturazione della clinica di Villa Fastiggi di Pesaro, da parte del Gruppo sanitario che prossimamente dovrebbe operarvi. L’intervento in questione, se condotto senza la debita informativa e la condivisione dei tempi e dei modi, andrà a impattare sugli ambienti, sugli spazi e sui punti di accesso mettendo a rischio la sicurezza dei ricoverati, degli operatori e dei familiari della struttura di piazza Tarquinio Provini".

Va detto che il Santo Stefano si occupa di casi di una certa complessità clinica: ci sono 50 posti letto di Riabilitazione intensiva, più un’unità ’Gravi cerebrolesi’ con altri 30 posti. Insomma, un cantiere negli spazi esterni per altro frequentati anche da residenti, più un altro ai piani superiori, è qualcosa da ponderare con molta attenzione. Nulla che non si possa affrontare adottando le debite accortezze, ma il problema è che nessuno sa nulla. "L’obiettivo per noi prioritario – aggiunge Lazzari – è continuare a garantire i nostri standard di qualità e sicurezza a beneficio dei pazienti fragili e complessi che occupano la struttura (al momento ce ne sono 70), consentendo ai familiari di frequentare la clinica e portare conforto ai ricoverati, assicurare a tutti i nostri operatori, un centinaio, la possibilità di lavorare nel rispetto delle regole e nel diritto di prevenzione e sicurezza". Anche perché, che cosa accadrebbe se qualcuno si facesse male? Chi ne risponderebbe? "Per tutto questo – conclude Lazzari con Isabella Giuliano, responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione – auspichiamo che possa proseguire il dialogo con questo Gruppo sanitario per una opportuna condivisione delle modalità e delle tempistiche dei lavori ma abbiamo nel contempo la decisa e doverosa intenzione di garantire con ogni mezzo l’incolumità delle persone che ci sono state affidate, confidando nell’ascolto delle istituzioni cui spetta la tutela della salute e della sicurezza di ogni cittadino".