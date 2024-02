Cotignola 2 a Villa Fastiggi. Ok del Consiglio comunale: "Sanità privata inevitabile"

Al netto di posizioni ideologiche opposte emerse durante il dibattito, il Maria Cecilia Hospital, il nuovo ospedale privato che verrà realizzato a Villa Fastiggi, ieri ha poi messo tutti d’accordo: in Consiglio comunale, senza aumento di cubatura, la riqualificazione funzionale di una porzione di edifici esistenti, trasformata da sociosanitaria in superficie netta ospedaliera, è passata all’unanimità. Le aree di intervento che l’investitore privato – il colosso della sanità Gvm di Ettore Sansavini, proprietario della clinica di Cotignola – punta a garantire sono quella di ortopedica traumatologica e l’area cardiologica interventistica, le stesse cioè in cui il nostro territorio registra picchi di mobilità passiva verso la Romagna. Nel silenzio dei consiglieri Pd, a scontrarsi sono stati il pentastellato Lorenzo Lugli (maggioranza) e il capogruppo Lega, Dario Andreolli (opposizione). "I pesaresi sono costretti a fare i pendolari della salute, a cercare altrove le cure che qui non trovano – ha detto Lugli –. La Regione non ha saputo garantire la capillare presenza di presidi ospedalieri nonostante le roboanti promesse elettorali.Ho sempre difeso la sanità pubblica, ma allo stato attuale non è in grado di soddisfare tutte le richieste. Come si potrebbe contrastare chi investe sul nostro territorio creando posti di lavoro e dando una risorsa a cui ricorrere? Dare il via libera all’ospedale privato non è una scelta entusiasmante, ma necessaria e responsabile". L’equazione di Lugli per cui "laddove trova spazio il privato, vuol dire che il pubblico è scadente", fa ribollire Andreolli: "Davanti alle grandi sfide occorre avere un approccio pragmatico e non idelogico, basato sulla risposta ai bisogni. In Emilia Romagna, in sanità, il privato è molto presente, ma questo non vuol dire che il pubblico sia meno efficiente. Sono favorevole perché ritengo giusta l’azione in sussidiarietà tra pubblico e privato. La Regione sta facendo investimenti senza precedenti. Il privato, qualora venisse ritenuto utile il suo convenzionamento, potrebbe implementare l’offerta per i cittadini che avranno così maggiore libertà".