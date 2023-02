Cotignola 2, Villa Fastiggi approva "Contribuirà allo sviluppo del quartiere"

di Benedetta Iacomucci La discesa dei romagnoli a Villa Fastiggi, per realizzarvi un ospedale sul modello di Villa Maria Cecilia di Cotignola, è visto con favore dal quartiere, purché sia funzionale alle sue esigenze e a quelle della città. Questo è almeno il sentimento che pensano di interpretare Andrea Nobili, assessore al Bilancio, e Luca Pagnoni Di Dario, consigliere comunale – entrambi ’nati’ e cresciuti a Villa Fastiggi – dopo l’uscita allo scoperto di Ettore Sansavini, presidente del colosso della sanità privata Gvm care and research cui fa capo Cotignola, che ha confermato l’impegno ad acquisire l’edificio del consorzio di cooperative ’Villa Fastiggi’ e di un vasto terreno attiguo, per farne un ospedale "che disponga di tutto ciò che serve a un Dipartimento chirurgico e medico", con posti letto privati e convenzionati. "La cosa molto positiva – osserva Di Dario – è che una realtà solida come il gruppo Gvm a cui fa capo Cotignola voglia acquisire una struttura per farne un polo sanitario all’avanguardia. Servizi che, di sicuro, porteranno benefici non solo sanitari ma anche in termini di lavoro e nuove assunzioni. Da questo punto di vista ritengo che contribuirà a sviluppare le realtà locali. L’importante è capire che tipo...