Covid, chiuso definitivamente il centro vaccinale al Codma

Chiude l’hub vaccinale del Codma: l’ultima seduta è prevista per venerdì 24 febbraio dalle 8 alle 13. La nuova sede aprirà nel polo vaccinale Inail, in via Togliatti 13, e sarà operativa dal primo aprile.

Per tutto il mese di marzo le vaccinazioni saranno garantite solo nell’hub di Pesaro, in via Toscana 82. Una volta conclusi gli allestimenti della nuova sede di Fano, l’hub di Pesaro sarà chiuso e pertanto le sedi per la somministrazione dei vaccini anti-Covid saranno: quella di Urbino, in via Pablo Neruda 1, quale riferimento per l’entroterra, e quello di Fano per la fascia costiera nel polo vaccinale Inail.

Il calendario aggiornato delle sedute è al sito https:www.asur.marche.itast-pesaro-urbino. Il Codma è stato un punto di riferimento importante per tutto il periodo della vaccinazione anti covid grazie anche alla presenza del club Mattei-Protezione civile. Ha iniziato a funzionare a febbraio di due anni fa. Gli spazi interni nuovi e ben organizzati hanno ospitato diverse postazioni vaccinali con infermieri e medici a disposizione dell’utenza. L’ampia area esterna ha permesso alle persone, nei periodi di maggior affollamento e recrudescenza del virus, di attendere in auto. Numeri che ora, con la ritirata del Covid, sono un lontano ricordo.