Acqualagna (Pesaro), 19 novembre 2020 - Noi a casa digiuni e con i ristoranti chiusi, i cinesi al ristorante a mangiare i nostri tartufi.

Davide Possanzini, direttore commerciale e marketing di Acqualagna tartufi, ma è vero che i vostri tartufi impazzano in Asia?

"Verissimo. Abbiamo tutte le linee ordini piene. Stiamo vendendo tutto il tartufo in Asia e a Honk Kong, mercato questo molto ricettivo per il fresco. Siamo cresciuti molto con il conservato sia in Cina che in Vietnam. L’Asia la sta facendo da padrone. Là il Covid non c’è più. Problemi zero. Stiamo investendo tanto per affrontare la ripresa, mentre altri tagliano sui costi noi investiamo perché vogliamo essere pronti quando la pandemia sarà finita".

Quali sono le novità dell’anno?

"Stiamo studiando una vinaigrette tartufata su richiesta del mercato americano. Ne vorremmo creare una bianca a base di yogurt e una scura a base di uva, ovviamente entrambe con tartufo. Utilizzeremo il nero estivo e sarà una novità mondiale, utilizzata per il condimento delle insalate".

Tartufo per soli ricchi o anche per chi in questo periodo ha meno da spendere?

"Tartufo per tutti. La nostra linea gourmet prevede i grandi classici: la salsa tartufata la fa da padrone, è la più venduta al mondo, poi ci sono le creme, da quella al tartufo bianco pregiato, con il magnatum pico che è la più prestigiosa di tutta la gamma, alla salsa reale fatta con tartufo bianchetto, panna, burro, latte, formaggio e grana, alla crema di funghi porcini al tartufo. Ma abbiamo anche la tagliatella, gli strangozzi al tartufo, la crema di formaggio al tartufo. Nella gamma tradizionale ci sono altri prodotti come la polvere di tartufo. Ma in futuro ho in mente idee per sviluppare concetti quali “Il tartufo fresco tutto l’anno“ o il “Tartufo democratico“: un progetto che prevede lo sdoganamento del tartufo creando una sorta di via del tartufo, un franchising aperto al mondo in cui il tartufo viene offerto con piadina o frittata e non solo su un piatto di un ristorante a due o tre stelle. Insomma vogliamo far diventare il tartufo un prodotto da street food di eccellenza ovviamente".

Cosa può dare il marketing al tartufo?

"Il tartufo è marketing. Abbiamo completamente rinnovato la squadra aziendale con il mio arrivo. Giorgio ed Emanuela Marini volevano dare una impronta manageriale all’azienda. In questi pochi mesi abbiamo avuto riscontri molto positivi, dando una veste grafica professionale ad una azienda artigianale ben radicata nel territorio ma che non riusciva a svilupparsi come doveva. In soli due mesi siamo riusciti a creare un nuovo sito internet, un sito e commerce bilingue italiano e inglese, a rinnovare il logo, con un nuovo catalogo e a mettere in pista una nuova linea gourmet. Acqualagna tartufi è un brand fortissimo, abbiamo mantenuto il marchio che fa riferimento alla capitale del tartufo. Abbiamo una elasticità produttiva e una innovazione di prodotto importanti: ricerca e sviluppo sono alla base delle linee innovative, questo in ottica manageriale mi permette di arrivare a qualsiasi tipo di mercato, dalla grande distribuzione, al co mmercio normale e alla nicchia".

La gente chiede la certezza del tartufo: come la garantite?

"Questa azienda vanta quattro certificazioni importantissime che non tutti hanno: internazionali come Brc e Ifs, ovvero in linea con standard internazionali accettati dalla grande distribuzione. Inoltre la Fda richiesta dagli Stati Uniti e infine la certificazione biologica. La marcia in più è il controllo completo della filiera: si parte dalla tartufaia a chilometro zero bio, fino ad arrivare alla distribuzione commerciale. Per quanto ad Acqualagna si sia fatto tanto in 25 anni, raramente un’azienda è riuscita a trasmutare i concetti operativi di marketing fatti dalle istituzioni in strategie operative concrete".

Qual è il vostro obiettivo?

"Riposizionare il brand tra i primi posti a livello mondiale,consapevoli che il marchio dei nostri tartufi può offrire tanto in termini commerciali. Con questo brand siamo obbligati e destinati a crescere".

Come procurarsi il tartufo in questo momento?

"Chi può direttamente nei punti vendita, il nostro in piazza Mattei ad Acqualagna, oppure on line. L’azienda sta rinnovando tutta la sua rete domestica e internazionale, anche nella grande distribuzione e ci stiamo attrezzando per competere soprattutto nella distribuzione organizzata, consapevoli che una crescita aziendale continua, matura e duratura sarà solo con i prodotti conservati".