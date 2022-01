Urbino, 30 gennaio 2022 - E’ stata un’odissea la storia di Maria Grazia Zanchi, 60 anni, ammalata di Covid e per 30 giorni in coma, ma alla fine grazie ad una macchina e quella che chiama ‘buona sanità’ è riuscita a farcela e riabbracciare la vita.

"Sono nata a Urbino – racconta la signora Zanchi – sposata da 40 anni con Gianfranco Berardi e vivo a Montecerignone; ho un figlio Stefano di 36 anni che vive in Australia e Simone di 26 anni che vive con noi. Questa pandemia ci ha cambiato la vita, niente è più come prima. Racconto dall’inizio: nonostante tutte le attenzioni, durante una visita agli occhi in ospedale a Fabriano purtroppo abbiamo contratto il Covid. Era il 21 di ottobre 2021: il primo ad ammalarsi è stato mio marito, ricoverato all’ospedale di Muraglia con polmonite bilaterale e dimesso dopo circa 21 giorni. Nel frattempo io respiravo con affanno: io non avevo fatto il vaccino, ma solo perché avevo avuto in passato una reazione grave e i medici mi avevano sconsigliato. Malgrado questo, l’avrei comunque fatto, perché avevo avuto rassicurazioni. Purtroppo non c’è stato il tempo. Mio figlio Simone, anche lui positivo ma con problemi più lievi, quando vide che mi aggravavo chiamò il 118 e fui portata urgentemente al pronto soccorso di Pesaro. Quello che racconto mi è stato poi riferito dai miei figli e mio fratello perché io non ero più cosciente".

Maria Grazia viene addormentata e intubata. "I medici – prosegue il racconto – dicevano ai miei famigliari che non avevo speranze, non funzionavano i medicinali, avevo i polmoni completamente chiusi, dovevano aspettare solo la telefonata che ero deceduta. La disperazione dei miei famigliari non si può raccontare: non avevo più speranze nonostante non avessi patologie pregresse. Ma la vita, come i medici, ha voluto aiutarmi. Mio figlio Simone, disperato, ha cercato su Internet una soluzione, una speranza, e ha scoperto l’esistenza di un macchinario chiamato ecmo: in tutta Italia ce ne sono meno di 20, uno dei quali era all’ospedale Torrette di Ancona ". "Mio figlio – continua il racconto la Zanchi – mandò subito mio fratello a Pesaro che chiese il mio trasferimento prima possibile e così il 31 ottobre cominciava, in Ancona, la mia battaglia per vivere. Nel frattempo mio figlio Stefano era partito dall’Australia perché voleva anche lui starmi vicino. Tutta l’équipe della Rianimazione del dottor Donati è stata straordinaria: hanno fatto di tutto per salvarmi la vita, anche umanamente sono stati impagabili, hanno sempre chiamato i miei familiari per aggiornarli della situazione, dando loro speranza anche se la situazione era disperata. Sono stata in coma più di 30 giorni. Quando mi sono svegliata muovevo solo le dita delle mani, ero tutta fili, aghi, tubi, i muscoli del corpo erano spariti, dimagrita più di 12 chili, sconvolta, senza capire dove, come e perché mi trovavo lì. Tutto il personale della Rianimazione mi ha confortato, aiutato, fatto sentire al sicuro. In seguito sono stata trasferita nel reparto di Pneumologia ed anche lì mi hanno fatto tante consulenze, controlli, ma il Covid mi ha lasciato un ricordo: non riesco a camminare perché il nervo del piede sinistro non vuole riprendere, quindi da Torrette di Ancona mi hanno trasferito alla Riabilitazione di Pergola dove sono ricoverata. Qui subito mi hanno accolta come in una famiglia, mi sono messa al lavoro con tanta fisioterapia e ho fatto molti miglioramenti, riesco a camminare con un carrello e un tutore, ma la strada è ancora lunga".

«Sono passati più di tre mesi – aggiunge Maria Grazia – da quando è iniziato questo incubo. Non avrei mai creduto che avrei dovuto affrontare la prova più grande della mia vita. Spero che la mia storia possa aiutare a salvare qualcuno, lottare contro il tempo, contro tutti, non trascurare niente! Ringrazio i sanitari, i miei famigliari che hanno sofferto tanto, tutti gli amici, conoscenti che sono stati tantissimi. Non me l’aspettavo! La vita non finisce mai di sorprenderci, infatti sono viva!".