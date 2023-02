Covid, da Urbino sviluppo alle nuove cure

Cura del Covid, nuovi e importanti risultati sono stati ottenuti dal Dipartimento di Scienze Biomolecolari dell’Università di Urbino. I ricercatori hanno fatto progressi sulla sintesi e sviluppo di nuove molecole in grado di inibire i virus respiratori, tra cui Sars-CoV-2.

Lo studio urbinate ha riguardato la sperimentazione di molecole “tioliche“, in grado di inibire la replicazione di Sars-CoV-2 agendo su due bersagli, uno virale e uno cellulare.

Dalla sua comparsa nel 2019, il coronavirus SARS-CoV-2, responsabile della malattia respiratoria nota come Covid-19, si è rapidamente diffuso fino a registrare circa 600 milioni di casi e 7 milioni di decessi; un evento che ha cambiato le vite della popolazione mondiale. Per far fronte a questa emergenza mondiale, con una straordinaria velocità sono stati sviluppati diversi vaccini e messe in atto campagne di vaccinazione. Tuttavia Covid-19 desta ancora preoccupazioni soprattutto per la comparsa di varianti.

Lo studio urbinate è il frutto della collaborazione con diverse istituzioni nazionali, come Sapienza Università di Roma, l’Istituto Superiore di Sanità ed il Policlinico Militare di Roma Celio che è dotato di diversi laboratori di biosicurezza, tra cui quello di livello 3, che hanno permesso di effettuare gli esperimenti con il virus. I risultati del lavoro, coordinato dalla dottoressa Alessandra Fraternale del gruppo di ricerca del professor Mauro Magnani di Uniurb e dalla professoressa Lucia Nencioni de la Sapienza, sono stati recentemente pubblicati online sulla rivista internazionale The Faseb Journal.

fra. pier.