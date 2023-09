Covid e influenza. Arrivano i vaccini. Ecco a chi spettano

Covid, sono in arrivo i vaccini mRna Pfizer aggiornati contro la variante Eris. Viaggiano insieme a quelli antinfluenzali, e sono attesi a partire dal 25 settembre. Dopodiché, il 12 ottobre, partirà la campagna vaccinale, con l’eventuale co-somministrazione dell’uno e dell’altro. Lo riferisce l’assessore alla Sanità Filippo Saltamartini. "Le categorie raccomandate sono over 60, i soggetti fragili e i loro familiari o contatti stretti, ospiti delle strutture per anziani e lungodegenza, donne in gravidanza e post partum, operatori sanitari e socio-sanitari; per l’anti-influenzale sono previste anche le forze dell’ordine, vigili del fuoco, allevatori e donatori di sangue". La vaccinazione è somministrata da medici di famiglia o pediatri, negli ambulatori e strutture dell’Ast (via Nanterre) con prenotazione tramite Cup, e nelle farmacie aderenti. I Distretti organizzano le vaccinazioni nelle strutture per anziani, mentre gli ospedali si occupano dei propri operatori nei Punti vaccinali ospedalieri, ma anche di pazienti fragili, ospedalizzati o presi in carico. Nella maggioranza dei casi, basta una dose. E dura 12 mesi.