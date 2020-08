Pesaro, 14 agosto 2020 - E’ giro di vite per i locali della spiaggia, dei bar e dei ristoranti di Pesaro dove l’altro ieri gli agenti della Municipale hanno riscontrato molti tavoli non distanziati tra loro e il personale di sala senza l’obbligatoria mascherina di protezione. Sono stati elevati cinque verbali da 400 euro l’uno a carico dei titolari dei locali. Molti controlli avvengono in abiti civili e quindi non è possibile per il personale accorgersi dell’ispezione in corso e correre così ai ripari per evitare la sanzione. Da quanto si è appreso, l’attenzione per il rispetto delle regole anticovid sarà sempre più ferrea per evitare un’ondata di ritorno del virus dopo aver conosciuto gli effetti della prima comparsa, che è costata alla nostra provincia 523 morti.

Per questo, l’uso della mascherina sarà obbligatorio in ogni locale aperto al pubblico da parte del personale e non sono ammesse deroghe. Così come nei ristoranti i tavolini devono essere distanziati ben oltre un metro.

Ma il banco di prova questo irrigidimento dei controlli sarà proprio stasera. In molti punti della spiaggia, come ad esempio ai bagni b52, sottomonte, è previsto per stasera con tanto di volantini social un ballo in spiaggia con le note di due dj. Non ci sono dubbi che il ballo non prevede la distanza e tantomeno la mascherina, ma è quello che permette la Regione Marche attraverso un’ordinanza emanata ieri. Si permette la discoteca all’aperto, a patto che il locale abbia il permesso per il pubblico spettacolo.

In altre parole, con la mano destra si concede mentre con la sinistra si sanziona chi pensa che il pericolo covid sia una questione del passato. Molti cittadini intanto segnalano alle forze dell’ordine ma anche ai giornali il mancato uso di mascherine da parte del personale in vari bar (zona Cinque Torri, zona mare) chiedendo un rapido intervento degli agenti e dei giornalisti. Questo perché il rischio di un rapido ritorno dell’epidemia è più che mai concreto anche se in questo momento non ci sono ricoverati in terapia intensiva.

ro.da.

