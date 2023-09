Covid, salgono i contagi. Il reparto Infettivi si affolla ma il virus non fa paura: "A ottobre vaccini ai fragili"

Nel reparto di Malattie infettive di Muraglia, 18 posti letto in tutto, ben 13 sono occupati da pazienti positivi al Covid. Durante l’estate, non c’è stato praticamente mai nessuno. Poi a settembre, nel giro di due settimane, l’impennata. "La curva dei contagi sta salendo, da noi come nel resto del Paese – spiega Francesco Barchiesi, ordinario di Malattie infettive alla Politecnica delle Marche, nonché direttore di Malattie infettive dell’Azienda sanitaria territoriale 1 –. E’ una situazione che ancora non ci preoccupa, perfettamente sotto controllo: una diretta conseguenza della circolazione di questa nuova variante, ’Eris’, poco virulenta ma molto contagiosa". In reparto, al momento, non si evidenziano casi di grave insufficienza respiratoria: nessuno ha avuto bisogno di essere trasferito in terapia subintensiva o tantomeno all’Intensiva. "I miei ricoverati – spiega il dottor Barchiesi – sono più che altro anziani, che avevano altre patologie. Oppure sono pazienti giovani ma magari con problemi di obesità o diabete. Il turn over è elevato, perché i pazienti si negativizzano in fretta: per questo non c’è ancora alcun pericolo di saturazione dei reparti, ma certo, per evitare scenari peggiori, mi sento di consigliare la vaccinazione alle persone fragili, in abbinamento con il vaccino antinfluenzale".

La campagna antinfluenzale e antiCovid nelle Marche è in partenza a ottobre: le dosi (non si sa se Pfizer o Moderna) dovrebbero arrivare il 2. "Il Ministero – spiega Augusto Liverani, direttore Igiene e sanità pubblica dell’Ast 1 – ha indicato le categorie a rischio, che vaccinandosi saranno protette dall’ultima variante, la Xbb (da cui discende Eris, ndr) perché i nuovi vaccini sono aggiornati". Ovviamente non sarà necessario attivare i centri di vaccinazione di massa: "Le vaccinazioni saranno effettuate principalmente negli ambulatori dei medici di medicina generale (e pediatri), negli ambulatori del servizio di igiene e prevenzione, nelle farmacie. Ulteriori modelli organizzativi dipenderanno dalla entità della domanda". Basta una dose, ma in alcuni casi potrebbe essere necessaria il richiamo. Quanto alle categorie prioritarie, sono: persone anziane e con elevata fragilità e loro conviventi, donne in gravidanza, operatori sanitari. "Dopodiché – spiega Liverani – quando i medici di medicina generale avranno esaurito il target della campagna, cioè over 60 e soggetti fragili, potranno allargare la platea anche ai soggetti che non hanno le condizioni di rischio".

In base al bollettino regionale, l’incidenza nel territorio regionale è salita negli ultimi giorni da 32,78 a 35,44. Nell’ultima settimana in provincia sono emersi 97 positivi, 161 dall’inizio del mese. Un numero ancora basso, come basso è ancora l’impatto ospedaliero, soprattutto se rapportato alle precedenti ondate pandemiche.