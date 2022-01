Pesaro, 11 gennaio 2022 - Ne arrivano fino a 700 al giorno, viaggiando in sacche rosse trasportate dai corrieri. Partono dai Drive point di Pesaro, di Fano, dai tre presìdi ospedalieri (San Salvatore, Muraglia e Santa Croce). E dopo un breve viaggio si ritrovano tutti a meno venti gradi, nei frigoriferi del laboratorio Analisi di Marche Nord. Cumuli di provette, dietro le quali si nasconde una storia: un sospetto da fugare, un malessere su cui far luce, una prognosi da sciogliere. Negli anfratti sotterranei del San Salvatore, nelle stanze più nascoste alle quali hanno accesso sogli gli addetti al lavori, si nasconde il ’cervellone’ in grado di fare luce su tutti i dubbi. La strumentazione a cui sono appesi i destini di quanti ogni giorno si scoprono, o si temono, infettati dal virus.

Green pass e trasporti: le nuove regole per scuolabus, autobus e treni - Green pass dopo finte iniezioni ad Ancona, arrestato infermiere dell'hub



E’ il Laboratorio Analisi di Marche Nord, diretto da Barbara Pieretti, dove ogni giorno – al ritmo di 94 test ogni tre ore – si processano i campioni dei test molecolari giunti da gran parte della provincia. Gesti meccanici che si ripetono di ora in ora, come meccaniche sono le procedure da mettere in atto per governare i macchinari. Se l’immaginario suggeriva uno scenario fatto di fiale e flaconi, con chimici che armeggiano avvolti in micronuvole di fumo e vapori, la realtà somiglia più a una catena di montaggio di una grande azienda. Dove con destrezza si muove la dottoressa Pieretti, tra monitor con curve da interpretare e piastre da collocare affinché si avvii e si compia il rito della processazione.



"Ogni giorno – spiega – arrivano centinaia di campioni con matrici salivari o nasofaringei. Noi organizziamo sedute da 94 campioni per volta. Si comincia dall’allestimento delle piastre e poi le si pone nei vari macchinari. Ma prima di cominciare bisogna valutare l’idoneità del campione, ovvero capire se abbiamo una quantità sufficiente di materiale da analizzare. Per farlo utilizziamo una ’centrifuga’". Dopo il primo passaggio, definita l’idoneità del campione, lo si pone in un secondo macchinario che ha il compito di ’aliquotare’ il materiale, ovvero prelevare un quantitativo da depositare nelle piastre di reazione. "Sono dei reagenti che catturano l’eventuale presenza di Rna, che successivamente deve essere amplificato per rilevare la presenza eventuale del virus". Serve un secondo macchinario, che impiega una quarantina di minuti per estrarre l’eventuale Rna. Dopodiché altri reagenti, altre piastre di amplificazione ed altri macchinari. E infine il verdetto: positivo, negativo, invalido, indefinito. Una serie di linee colorate sul monitor, un diagramma che non è solo una diagnosi, ma anche una sentenza: libertà, isolamento, attesa.



"Quando un campione è ’invalido’ – spiega la dottoressa Pieretti – significa che il campione non è analizzabile ed è necessario ripetere il prelievo. Di solito accade per un problema di somministrazione non corretta, magari perché effettuata in maniera poco profonda. Diverso è quando un campione è indeterminato". L’esito indeterminato di un campione è forse persino peggio, per il soggetto in questione, di un esito di positività. Lascia in balìa di un’incertezza sulla quale si innestano timori e insofferenza crescenti. Ma da cosa deriva? "I campioni indeterminati sono quelli in cui verifichiamo un target che può indicare o l’inizio di una positività o l’inizio di una negativizzazione. Nell’impossibilità di definire l’uno o l’altro, occorre ripetere il test a distanza di qualche giorno".



Il tutto, in due ore e mezza di ’camera di consiglio’, dalla preparazione delle provette alla linea verde sul monitor, fino ad arrivare a 94 sentenze. E poi si riparte. Con altri 94, fino a 700. "Al momento – dice il direttore Pieretti – oltre il 50% dei tamponi molecolari processati ha esito positivo. I test invalidi sono meno dell’1%" test che arrivano non solo dai drive di Pesaro e Fano, ma anche dai dipendenti e dai pazienti sottoposti a screening interno, dai degenti che devono subire interventi, e anche dalle Usca, i medici a domicilio. Questo spiega perché, malgrado la strumentazione lo consenta, al laboratorio Analisi di Marche Nord ci si limita a processare i tamponi e non anche a sequenziarli per vedere l’eventuale presenza di varianti diverse. "Date l’emergenza in corso – spiega Pieretti – e l’espansione dei contagi, in questo momento è prioritario processare i tamponi. Però ogni settimana inviamo una decina di test al laboratorio di Virologia di Torrette che si occupa di verificare la presenza delle diverse varianti". Dati in base ai quali, anche nelle Marche, la Omicron avrebbe ormai ampiamente sovrastato la diffusione della Delta.