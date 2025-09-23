Crack, il video choc a Pesaro: si prepara la dose davanti a tutti, seduto al bar

Pesaro, 23 settembre 2025 – La scena è stata ripresa in pieno centro a Pesaro: venerdì notte, poco dopo mezzanotte, un ragazzo con cappellino in testa si siede al tavolino di un locale in viale XXIV Maggio, ordina una bibita e con tutta calma prepara una dose di crack. Stagnola, accendino, boccata. Poi passa un coetaneo che lo saluta come se nulla fosse. Tutto ripreso da un cittadino con lo smartphone, consegnato poi alla Squadra Mobile. L’immagine di chi fuma crack come fosse una sigaretta davanti a un bar ha fatto il giro della città, rilanciando paure e polemiche.

Non è un caso isolato

Non è un episodio isolato. Nei parchi di Pesaro, soprattutto al Miralfiore, la polizia ha già trovato bottiglie di plastica adattate al consumo della sostanza. Segnali di un fenomeno che non resta nascosto negli scantinati, ma che emerge alla luce del sole, in pieno centro e davanti agli occhi di chiunque. “Colpisce la normalità del gesto, più ancora della sostanza”, commentano i residenti.

Il caso Bologna

L’episodio riporta all’attenzione il tema del consumo del crack. Le scorse settimane, da Bologna, era arrivata una notizia che aveva diviso l’opinione pubblica: la decisione del Comune di distribuire gratuitamente pipe monouso per inalare il crack, con l’obiettivo dichiarato di ridurre i danni sanitari. Una scelta che ha scatenato un’ondata di polemiche.

Quanto costa e che effetti procura

Il crack si è diffuso negli Stati Uniti dalla metà degli anni ’80 come alternativa più economica alla cocaina, si ottiene bollendo la pasta di coca con bicarbonato o ammoniaca: il precipitato viene poi fumato in pipette o mischiato al tabacco.

Gli effetti sono devastanti: psicosi, stati paranoici, schizofrenia, aggressività, alienazione. Bastano poche assunzioni per creare dipendenza, e una dose eccessiva (circa 800 mg) può essere fatale per overdose, colpo di calore, arresto cardiaco o ictus.

Il costo (molto basso) varia dai 30 euro al Nord ai 5-15 euro al Sud. Ed è questo uno dei motivi per cui viene chiamata la “droga dei poveri”.