Creatività declinata al femminile. Incontro e laboratorio con Valentina Contento

L’associazione “Noi donne di Urbino“ organizza oggi la rassegna “Non bastano le celebrazioni vogliamo più azioni“. Si parete con l’associazione Progetto Endometriosi e il tavolo informativo dalle 8,30 alle 12,30 al mercato di via Bozzi. Poi la creatività al femminile, dalle 10,30 alle 12,30 col laboratorio di Valentina Contento in via Urbinate, 38. Nel pomeriggio ore 15-17, la sede di “Noi donne“ in via Mazzini 35 si animerà con presidio dedicato alla funzione dei consultori e alle loro potenzialità.