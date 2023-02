Crediti superbonus, Seri ci pensa "Potremmo acquistarne 4 milioni"

di Tiziana Petrelli

Seguendo la scia del Comune di Pesaro e della Provincia di Pesaro Urbino, anche il Comune di Fano sta valutando di acquistare dalle banche locali i crediti d’imposta del superbonus 110%. "E’ un’opportunità interessante perché si andrebbero a pagare meno tasse allo Stato, ma non è un’operazione banale - conferma il sindaco di Fano Massimo Seri -. Ne abbiamo parlato in Giunta e abbiamo chiesto ai tecnici di valutare il dossier, di verificare la percorribilità. Perché è tutto bello, finché non si incappa in un inciampo, ovvero in un credito che poi viene disconosciuto dallo Stato. Bisogna capire bene anche i punti critici prima di lanciarsi".

La Provincia di Treviso è stato il primo tra gli enti locali italiani a firmare un accordo con Banca Popolare Sant’Angelo e Banca di Credito Cooperativo di Cherasco per l’acquisto di crediti fiscali legati al Superbonus, a seguito della conversione in legge del Decreto Aiuti Bis, del valore fiscale di circa 14,5 milioni di euro. Da lì l’interesse di tante altre amministrazioni pubbliche tra cui la Provincia di Pesaro Urbino che ha annunciato che acquisterà 2 milioni di euro di valore fiscale e il Comune di Pesaro pronto a metterne in gioco 5 milioni.

"Nel nostro caso - prosegue il sindaco - si sta ragionando su una cifra che va dai 3.5 ai 4 milioni di euro l’anno, su un bilancio di 6065 milioni. Le banche di riferimento del territorio potrebbero essere Bcc e Crèdit Agricole". L’operazione risponderebbe alla duplice necessità del Comune, da un lato, di ottenere un risparmio in termini di spesa corrente di circa 120mila euro che potrà essere destinato nel corso degli anni a finanziare altre voci di spesa del bilancio; e delle banche, dall’altro, di riprendere o incrementare gli acquisti di nuovi crediti della stessa tipologia da famiglie e imprese del proprio territorio di riferimento. L’operazione permetterebbe infatti alle banche di scaricare in parte il "cassetto fiscale" di crediti d’imposta accumulati recentemente, in relazione ai vari Bonus nati per alleviare le conseguenze negative del lockdown. Cassetti fiscali più volte ingolfati dall’introduzione di norme sempre più stringenti e che hanno introdotto la responsabilità in solido di cedente e cessionario del credito, in caso di irregolarità successivamente riscontrate.

"Il timore che ci potrebbe frenare - conclude il sindaco parlando schiettamente - è che i crediti che acquistiamo devono essere assolutamente buoni, se no c’è una rimessa importante non solo per le banche ma anche per noi".