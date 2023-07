Cremosa Osteria del Viale Dove i ravioli "parlano"

Il coccio con i ravioli ai filetti di sogliola compare fumante sul tavolo per mano di Stefano Grazioli. Fuma un rosso vivo saporoso già allo sguardo e sta corpulento e sodo nel fondo, provocando l’intingolo. La forchetta affonda in questa pasta delicatamente muscolare che contiene un ripieno saporoso che deflagra al palato dicendoci che sì, si può mangiare un piatto di pesce elegantemente ruspante in una osteria che non sia solo di terra (qui anche la mitica e indimenticata pasticciata alla pesarese) ma anche di mare. All’osteria del Viale (Trieste), Vanessa Gramoscilli ha sdoganato i piatti di bordo facendoli popolari, anzi, del popolo. Qui i ravioli sono un ricamo polposo, una esplosione di gusto da "scarpetta" come si faceva a casa quando il sugo lo preparava la nonna. E che dire delle tagliatelline che avvinghiano il sugo allo scoglio trascinandoci all’abbuffata? Un piatto che si fa guardare e desiderare prima che mangiare e che appaga prima e dopo, anche nella fase digestiva che resta pur sempre sinonimo di tavola sana. E cosa dire ancora della insospettabile grigliata dalla soffice panatura che squaglia sapori veraci in bocca? Una vera sorpresa. La grigliata solitamente è quanto di più banale si possa pensare, ma per questo niente affatto scontata. Qui ha un bell’equilibrio tra pane e sostanza, insomma il giusto condimento e naturalezza. Ma il bello e il buono non sono finiti qui. Perché quando arrivano le seppie con i piselli viene da pensare al 1968, quando la mamma te le faceva in casa interpretando quel sottile e inevitabile connubio tra mare e terra che da sempre contraddistingue Pesaro. Orto e mare insomma. Un piatto spettacolare, con la tenerissima seppia che duetta con l’altrettanto tenerissimo legume verde fino a diventare crema. Ecco, se dovessimo riassumere in un termine la sosta in questa osteria, diremmo: cremosa in tutto, anche nei dolci fatti in casa. Qui si mangia come una volta.

